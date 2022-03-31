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Gündem İstanbul Valiliğinden barajlara yönelik uyarı Maksimum seviyeye ulaştı
İSTANBUL

İstanbul Valiliği'nden barajlara yönelik uyarı: Maksimum seviyeye ulaştı

İstanbul Valiliği barajlardaki su seviyesiyle ilgili açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada, "Büyükçekmece, Ömerli ve Alibey barajlarındaki su seviyesinin yükselmeye devam etmesi halinde, barajlardan kontrollü olarak su verilecektir" ifadeleri kullanıldı.

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Haber Merkezi AA
İstanbul Valiliğinden barajlara yönelik uyarı: Maksimum seviyeye ulaştı
Arşiv

İstanbul Valiliği, Büyükçekmece, Ömerli ve Alibey barajlarında su seviyesinin yükselmeye devam etmesi halinde suyun kontrollü olarak salınacağını bildirdi.

"MAKSİMUM SEVİYEYE ULAŞTI"

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

  • "Devlet Su İşleri 14. Bölge Müdürlüğü’nce Büyükçekmece, Ömerli ve Alibey barajlarındaki su seviyesinin maksimum seviyeye yaklaştığı bildirilmiştir. Su seviyesinin yükselmeye devam etmesi halinde, barajlardan kontrollü olarak su verilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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