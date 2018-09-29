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İSTANBUL

İstanbul Valiliği’nden son dakika fırtına uyarısı

Yunanistan'ı vuran tropik fırtınanın yarın Ege ve Maramara'da etkili olması bekleniyor. İstanbul'u da etkileyecek fırtına için Valilik'ten son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklamada "ilimizin de içinde bulunduğu Marmara Bölgesi’nde rüzgarın, 30.09.2018 Pazar günü sabah saatlerinden itibaren kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir. Vatandaşlarımızın olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul Valilği'nden tropik fırtına uyarısı
İstanbul Valilği'nden tropik fırtına uyarısı

İyon Denizi'nde oluşan tropikal fırtınanın akşam saatlerinde Yunanistan-Türkiye arasında Ege Denizi'ne doğru gelmesi beklenirken İstanbul Valiliği'nden de beklenen fırtınaya karşı uyarı açıklaması geldi.

İstanbul Valiliği'nden de beklenen fırtınaya karşı uyarı geldi. Valilik tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan hava tahmin raporuna göre; ilimizin de içinde bulunduğu Marmara Bölgesi’nde rüzgarın, 30.09.2018 Pazar günü sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu, 01.10.2018 Pazartesi günü sabah saatlerinde güneybatıdan 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına, zaman zaman 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir.

  • Pazartesi öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenen şiddetli fırtınanın neden olabileceği deniz kabarması, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi ile kara, hava ve deniz ulaşımındaki aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Vatandaşlarımız ihtiyaç halinde ve acil durumlarda; 112 Acil Yardım, 110 İtfaiye, 155 Polis İmdat, 156 Jandarma, 159 Karayolları telefon numaraları ile İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünün (İstanbul AFAD) 0212 455 70 00, Büyükşehir Belediye Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi’nin (AKOM) 0212 444 25 66 numaralı telefonlarını arayarak yardım talep edebileceklerdir."

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