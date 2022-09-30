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POLİTİKA

İstanbul Valiliği'nden Ümit Özdağ'ın okuldan atıldığını iddia ettiği öğrenciyle ilgili açıklama: Öğrenci şu an derste

İstanbul Valiliği, Küçükçekmece'deki okulunda hayatını kaybeden 14 yaşındaki Samet Gül'ün ölümünün ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunduğu gerekçesiyle bir öğrencinin okuldan atıldığını iddia eden Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a cevap verdi. Valilikten yapılan açıklamada, "Halkalı Güneş Ortaokulu’nda vefat eden öğrencimiz ile ilgili paylaşımda bulunan Z. K. isimli öğrencimizin, okuldan atıldığı yönünde çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul Valiliğinden Ümit Özdağın okuldan atıldığını iddia ettiği öğrenciyle ilgili açıklama: Öğrenci şu an derste
Valilik Özdağ'ın iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, İstanbul Küçükçekmece'deki okulunda hayatını kaybeden 14 yaşındaki Samet Gül'ün ölümüyle ilgili paylaşımda bulunan bir öğrencinin okuldan atıldığını iddia etmişti.

ÜMİT ÖZDAĞ ÖĞRENCİNİN OKULDAN ATILDIĞINI İDDİA ETTİ

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Özdağ, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya seslenerek şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili genç kardeşim, sen onurlu bir Türk çocuğusun. Atatürk’ün Gençliğe Hitabe’de “Ey Türk Gençliği” diye seslendiği gençlerdensin. Bir Zorba tarafından öldürülen kardeşine sahip çıktın. Seni okuldan atanı affetmeyeceğiz. Sayın Valim, bu alçaklığı engelleyin"

İSTANBUL VALİLİĞİ: HABERLER GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR

Özdağ'ın bu paylaşımına İstanbul Valiliği'nden cevap geldi. Valiliğin resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda öğrencinin okuldan atıldığı iddiasının doğru olmadığı açıklandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"19 Eylül 2022 tarihinde, Küçükçekmece ilçemiz Halkalı Güneş Ortaokulu’nda vefat eden öğrencimiz ile ilgili paylaşımda bulunan Z. K. isimli öğrencimizin, okuldan atıldığı yönünde çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Okul Müdür Yardımcımızın avukatı tarafından, haberi ilk yapan sosyal medya hesabından tekzip yayınlatılmıştır.

Ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz tarafından okulda öğrencinin eğitime devam edip etmediği hakkında denetim yapılmış ve öğrencimizin şu anda sınıfında derste olduğu anlaşılmıştır."

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