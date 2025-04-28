İstanbul Valisi Davut Gül: Yeğenim olsa bile ceza alacaktı

'Valinin yeğeniyim' yalanıyla trafikte fink atan çakarlı araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı.
İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medyada paylaşılan bir videoda, 'Valinin yeğeniyim' diyerek aracında çakar kullanan zanlının akrabası olmadığını ve gerekli cezayı alacağını duyurdu.
Sosyal medyada paylaşılan bir videoda, çakar tertibatı bulunan lüks aracı kullanan bir kişinin, kendisini kayda alan kişilere "Valinin yeğeniyim" diyerek aracıyla uzaklaştığı anlar yer almıştı.
Video hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül, bu kişinin akrabası olmadığını ve gerekli yasal işlemin başlatılacağını belirtti.
"Yeğenim olsa bile ceza alacaktı"
"Yeğenim olsa bile ceza alacaktı"
Vali Gül paylaşımında,
"Trafik kurallarına uymayan şahıs benim yeğenim değildir. Aracındaki ışıklı ve sesli tertibat yasal değildir. Bu konuda gerekli yasal işlem yapılacaktır. Akrabam olmuş olsaydı da bu durum hiçbir şeyi değiştirmezdi"
ifadelerini kullandı.
#Davut Gül
#İstanbul Valisi
#Yeğen
#Çakarlı Araç