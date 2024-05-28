İstanbul'a BM merkezi

ABD'nin New York kentinde 9 Kasım 2022'de Türkiye ile BM arasında imzalanan anlaşma kapsamında, Panama, Addis Ababa, Amman, Bangkok ve İstanbul'da bölgesel ofis kurulması kararlaştırıldı. Anlaşmayla, BM ajans ve programlarının koordinasyonundan sorumlu mukim ülke koordinatörlerini konumu güçlendirecek. Ülke ekiplerindeki tüm ajans temsilcilerinin mukim koordinatöre bağlanmaları sağlanacak. Kalkınma Ofisi'nin kuruluşu ile Türkiye, İstanbul'un New York ve Cenevre gibi bir BM merkezi haline gelmesi vizyonunu da hayata geçirmiş olacak.

1 Ağustos'ta tatile girecek TBMM kapanışa kadar 10 düzenlemeyi kanunlaştırmayı hedefliyor. AK Parti Meclis yönetimi bu tarihe kadar 9. Yargı Paketi, kamuda tasarruf, öğretmenlik ve kripto varlık, TSK personel düzenlemesi gibi kritik düzenlemeleri Meclis’ten geçirmek istiyor. Ancak muhalefetin grup önerileri ve itirazları nedeniyle Meclis’i uzun müzakereler bekliyor. Muhalefetin ‘iç tüzükten kaynaklanan haklarını’ suiistimal ettiğini söyleyen AK Parti kurmayları, emekli refah payını da içeren torba teklifin görüşmeleri dahil pek çok yasanın görüşmesinin muhalefetin itirazları nedeniyle gereken zamandan sonra yasalaştığını söyledi. Kaynaklar, muhalefetin itiraz hakkını, halkı ilgilendiren düzenlemelerde kullanarak sürecin uzamasına neden olduğunu ve parlamentonda sürekli uzlaşı arayışına içine girilmesinin Genel Kurul işleyişini de zora soktuğunu ifade etti. En son fahiş fiyat ve stokçulukla mücadeleyi içeren yasa teklifinin görüşmeleri grup önerileri ve maddelere itiraz nedeniyle iki haftada kanunlaşabildi.