İstanbul’da 10 milyon TL'lik kanser ilacı operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla Türkiye'ye kaçak ilaç sokan ve buradaki kamu hastanelerinden temin ettikleri ilaçları yurt dışına çıkarmaya çalışan bir şebeke tespit etti. Söz konusu şebekenin yurda illegal yollarla soktuğu ilaçları Pendik’te ilaç deposuna dönüştürülen bir adreste sakladıkları bilgisine ulaşan polis, 26 Mayıs’ta bu adrese operasyon düzenledi. Baskın yapılan depoda, ülkeye kaçak yollardan getirilen ya da Türkiye’den yurt dışına kaçırılmaya çalışılan cam korumalı şişe, tablet ve kutu içerisinde toplam 15 bin 289 adet kanser, genetik ve çeşitli nadir hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaç ele geçirildi.