İstanbul'da 22 yıl önce işlenen cinayetin hükümlüsü kadın Kartal'da yakalandı

11:3511/01/2026, Pazar
AA
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2004 yılında işlenen bir cinayetin hükümlüsü olan kadını Kartal'da yakaladı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinin hükümlülere yönelik yürüttüğü çalışmalar sonucu İstanbul'da 2004'te işlenen cinayet dolayısıyla "kasten öldürme" suçundan 14 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Zeynep K, yakalandı.

Kartal'da yakalanan Zeynep K'nin 2011'den bu yana Interpol tarafından da arandığı öğrenildi.



#Kartal
#cinayet
#hükümlü
