İstanbul'da akşam saatlerinde itibaren yağış bekleniyor

İstanbul'da akşam saatlerinde yağmur bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava durumu verilerine göre, İstanbul’da bugün akşam saatlerinden itibaren yağmur bekleniyor. Hafta boyunca yağışların ve parçalı bulutlu bir havanın beklendiği İstanbul’da sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
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İstanbul’da Sağanak Yağış Bekleniyor☔
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, İstanbul’da bugün akşam saatlerinde sağanak yağış bekleniyor.
Havanın hafta boyunca yağışlı, parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.https://t.co/CwmT0n3IFu pic.twitter.com/jgqULqAN5x
İstanbul’da Sağanak Yağış Bekleniyor☔