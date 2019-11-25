İstanbul'da akşam saatlerinde itibaren yağış bekleniyor

İstanbul'da akşam saatlerinde yağmur bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava durumu verilerine göre, İstanbul’da bugün akşam saatlerinden itibaren yağmur bekleniyor. Hafta boyunca yağışların ve parçalı bulutlu bir havanın beklendiği İstanbul’da sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

5 günlük İstanbul hava durumu için tıklayınız

Meteorolojinin bugün için hava durumu tahmin hartası.