İstanbul'da akşam trafiği: Yoğunluk yüzde altmışı geçti

İstanbul'da akşam saatlerinde, mesainin de sona ermesiyle metrobüslerde ve otobüslerde kalabalık arttı. Cevizlibağ ve Zincirlikuyu metrobüs durakları başta olmak üzere bazı duraklarda da yolcu yoğunluğu oluştu.

D-100 karayolu Okmeydanı mevkisinde başlayan trafik yoğunluğu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne kadar devam ediyor. Yine D-100 karayolu Edirne istikametinde de bazı bölgelerde yer yer trafik oluştu.

TEM otoyolu İstoç mevkisi ve Mahmutbey gişeleri Edirne istikametinde de yoğunluk yaşanıyor. Anadolu yakasında da D-100 karayolu ve TEM otoyolunda yer yer trafik akışında yoğunluk oluşuyor. İBB Trafik verilerine göre saat 18.35 itibarıyla yoğunluk yüzde 60'a ulaştı.

GÜNDEM İstanbul'a yeni 6 bin taksi teklifi reddedildi