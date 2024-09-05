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İstanbul'da asayiş uygulaması: Araması olan 300'den fazla zanlı yakalandı

İstanbul'da gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 385 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında birçok noktada denetimler yapıldı.

11:00 - 5/09/2024 Perşembe
AA
Arşiv
Arşiv

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, dün 20.00-22.00 saatleri arasında kentte 203 noktada yapılan uygulamanın birinci aşamasına 1481 personelin yanı sıra polis helikopteri ile Deniz Limanı Şubesine ait 2 bot katıldı.


İkinci aşamada ise 1121 personelin katılımıyla 22.00-23.59 saatleri arasında umuma açık yerlere yönelik denetimlerle sona eren "Huzur İstanbul" uygulaması yapıldı.


Denetimlerde, 281 bin 267 kişinin genel bilgi taraması gerçekleştirildi.

Farklı suçlardan arandığı tespit edilen 385 şüpheli yakalanarak emniyete götürüldü.

Uygulamada, yoklama kaçağı olduğu tespit edilen 175 kişi hakkında da işlem yapıldı.

Halka açık alanlar da denetlendi


Yapılan aramalarda 42 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 7 kurusıkı tabanca, 125 fişek, 1 kilo 265 gram uyuşturucu, 103 uyuşturucu hap ile bundan elde edildiği tespit edilen 36 bin 760 lira ile 2 hassas terazi ele geçirildi.


Uygulama kapsamında halka açık 304 yer de denetlendi.


Denetimlerde, idari işlem yapılan 30 kişiye 109 bin 445 lira para cezası kesildi.


Uygulama kapsamında 40 bin 746 araç ve 4 bin 237 motosiklet kontrol edilirken, 3 bin 482 araç ve motosiklet ile 67 sürücüye işlem yapıldı, 6 araç trafikten men edildi.


Uygulamada, sürücülere 814 bin 162 lira trafik cezası verildi.




#İstanbul
#gözaltı
#asayiş
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