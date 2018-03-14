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İSTANBUL

İstanbul Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu: 35 kilogram eroin ele geçirildi

İstanbul'da AVM'de dev uyuşturucu operasyonu

İstanbul Esenyurt'ta düzenlenen operasyonda, yurt dışından getirilen 35 kilogram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

Haber MerkeziAA
Operasyonda 3 şüpheli yakalandı.
Operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Esenyurt'ta, 35 kilogram eroinin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, yurt dışından getirilen uyuşturucu maddeyi İstanbul'da piyasaya sürmek istedikleri öğrenilen kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Jandarmanın yaptığı teknik ve fiziki takip ile istihbarat çalışmasında, şüpheliler E.C. ve C.A'nın, Esenyurt'ta bir alışveriş merkezinin otoparkında, uyuşturucu maddeyi K.B'ye satacağı tespit edildi.

Otoparka düzenlenen operasyonda, E.C, C.A. ve K.B. gözaltına alındı. Şüphelilerin aracında yapılan aramada, valiz içinde 70 paket halinde 35 kilogram eroin ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı mahkemece tutuklandı.

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