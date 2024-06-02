Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi ile Geçit Sokağı'nın kesişim noktasındaki 3 katlı bir apartman henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Bina park halindeki araçların üzerine yıkıldı
Öte yandan, çöken bina park halindeki araçların üzerine yıkılırken, yoldan geçen belediye otobüsünde de hasar oluştu.
Bir kişi kendi imkanlarıyla çıktı
Bina çöktükten sonra ise bir kişinin kendi imkanlarıyla enkazdan çıktığı ve ekiplere içeride kalanlarla ilgili bilgi verdiği belirtildi.
İstanbul Valisi Davut Gül, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu, ekiplerden bilgi aldı.
"Yedi kişi yaralı olarak çıkarıldı"
- İstanbul Valisi Davut Gül yıkılan bina ile ilgili olarak şu bilgileri paylaştı:
- Küçükçekmece'de 8:40 sularında zemin +3 katlı bina kendiliğinden çöktü.
- 2'si ağır, 7 kişi yaralı olarak çıkartıldı, kurtarma çalışmaları devam ediyor. 2 kişinin daha göçük altında olduğu söyleniyor. Bize ulaşan ölü tespiti ve ihbarı yok.
- Bina 1988 yapımı, çökmeyle ilgili şuanda tespit edilen bir neden yok. Adli ve idari süreç devam edecek.
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Bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı
İstanbul Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binanın enkazından bir kişinin cansız bedeni çıkarıldı.
Soruşturma başlatıldı
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı çöken bina ile ilgili 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirdi.