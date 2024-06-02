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İstanbul'da bina çöktü: Bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı!

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bir bina henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü. Enkaz altında kalan 7 kişi yaralı olarak çıkarıldı, arama çalışmaları sürüyor. Olay yerinde incelemelerde bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, "Küçükçekmece'de 8:40 sularında zemin + 3 katlı bina kendiliğinden çöktü. İlk etapta itfaiye ve diğer akredite kuruluşlar olay yerine geldiler. 2'si ağır 7 kişi yaralı olarak çıkarıldı. Şu anda kurtarma çalışmaları devam ediyor" dedi. İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak, bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığını söyledi. Çöken binayla ilgili soruşturma başlatıldı. 1 cumhuriyet başsavcı vekili ve 2 cumhuriyet savcısı görevlendirildi. Enkaz altındaki son kişinin de yaralı olarak çıkarıldığı bildirildi.

Pınar Görgü
09:02 - 2/06/2024 Pazar
Güncelleme: 12:02 - 2/06/2024 Pazar
Yeni Şafak
Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi ile Geçit Sokağı'nın kesişim noktasındaki 3 katlı bir apartman henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Bina park halindeki araçların üzerine yıkıldı

Öte yandan, çöken bina park halindeki araçların üzerine yıkılırken, yoldan geçen belediye otobüsünde de hasar oluştu.

Bir kişi kendi imkanlarıyla çıktı

Bina çöktükten sonra ise bir kişinin kendi imkanlarıyla enkazdan çıktığı ve ekiplere içeride kalanlarla ilgili bilgi verdiği belirtildi.

İstanbul Valisi Davut Gül, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu, ekiplerden bilgi aldı.


"Yedi kişi yaralı olarak çıkarıldı"

  • İstanbul Valisi Davut Gül yıkılan bina ile ilgili olarak şu bilgileri paylaştı:
  • Küçükçekmece'de 8:40 sularında zemin +3 katlı bina kendiliğinden çöktü.
  • 2'si ağır, 7 kişi yaralı olarak çıkartıldı, kurtarma çalışmaları devam ediyor. 2 kişinin daha göçük altında olduğu söyleniyor. Bize ulaşan ölü tespiti ve ihbarı yok.
  • Bina 1988 yapımı, çökmeyle ilgili şuanda tespit edilen bir neden yok. Adli ve idari süreç devam edecek.

Bakan Koca: 15 ambulans 5 UMKE timi görevlendirildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada
"Bu sabah İstanbul Küçükçekmece'de bir binada meydana gelen göçükte saat 09.35 itibariyle 7 yaralı olduğunu tespit ettik. 5 yaralı hastaneye nakledildi, 2 kişi tedaviye ihtiyacı olmadığını belirttiler. Olay yerine 15 Ambulans ve 5 UMKE Timi görevlendirilmiştir. Olaydan etkilenenlere geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum"
ifadelerini kullandı.

Bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı

İstanbul Küçükçekmece'de çöken 3 katlı binanın enkazından bir kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

Soruşturma başlatıldı

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı çöken bina ile ilgili 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirdi.


Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada
"02.06.2024 tarihinde saat 08:40 sularında, Küçükçekmece ilçesi Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı binanın henüz belirlenemeyen bir nedenle çökmesi olayı ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında; 1 Cumhuriyet Başsavcı Vekili ile 2 Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiş olup, olay yerine intikal ettirilmiştir. Arama kurtarma çalışmalarının bitimine müteakip, Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından görevlendirilen 3 kişilik bilirkişi ekibi kusur tespiti için incelemelerine başlayacaktır. Soruşturma titizlikle devam etmektedir"
ifadeleri yer aldı.

Enkazdaki son kişi kurtarıldı

İstanbul Valiliği:
Küçükçekmece'de çöken binanın enkazında kalan son kişi de yaralı olarak kurtarılmıştır. Olayda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 8 kişi de yaralanmıştır. Enkazda an itibariyle kalan şahıs bulunmamakta olup, arama kurtarma ekiplerinin enkazda dinleme çalışmaları devam etmektedir.


#İstanbul
#Küçükçekmece
#itfaiye
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