İstanbul'da cami avlusunda infaz girişimi

DHA
Polis ekipleri cami avlusu ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı.
İstanbul'da cami avlusunda yürüyen bir vatandaş silahlı saldırıya uğradı. Yaralanan 60 yaşındaki vatandaş olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde cami avlusunda yürüyen R.T.(60), kimliği belirsiz kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda yaralandığı belirlenen R.T. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırı anı caminin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Saldırının ardından kaçtı

Olay, saat 18.45 sıralarında Adnan Menderes Mahallesi'ndeki Adnan Menderes Camisi'nin avlusunda meydana geldi. İddiaya göre, cami avlusunda yürüyen R.T.'ye yaklaşan kimliği belirsiz kişi belinden çıkardığı silahla R.T.'ye ateş etti. Şüpheli saldırının ardından olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde saldırıda vücuduna 4 kurşun isabet ettiği belirlenen R.T. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri cami avlusu ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekipleri ise bölgede detaylı çalışma gerçekleştirdi.

Yakalanması için çalışma başlatıldı

Saldırı anı caminin güvenlik kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, cami avlusunda yürüyen R.T.'ye arkadan gelen kimliği belirsiz şüphelinin silahla ateş ettiği anlar yer aldı. Öte yandan polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.



