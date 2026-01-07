Kütahya'da 233 suç kaydı bulunan ve 216 yıl hapis cezasıyla aranan kadın İstanbul'da yakalandı

Mine U.’un, 16 ayrı dosyadan aranma kaydının bulunduğu ve hakkında 216 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Ayrıca şüphelinin; bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında 208 hırsızlık, 16 konut dokunulmazlığını ihlal, 3 yağma, 3 mala zarar verme ve 3 basit yaralama suçları başta olmak üzere toplam 233 adet suç kaydının bulunduğu belirtildi.