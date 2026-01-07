Yeni Şafak
Kütahya'da 233 suç kaydı bulunan ve 216 yıl hapis cezasıyla aranan kadın İstanbul'da yakalandı

09:057/01/2026, Çarşamba
IHA
Yakalanan şahıs, gerekli işlemlerin yapılması amacıyla İstanbul Kartal Yakacık Şehit Aydın Barış Polis Merkezi Amirliği görevlilerine teslim edildi.
Kütahya polisi, 233 suç kaydı bulunan ve 216 yıl hapis cezasıyla aranan kadını İstanbul’da yakaladı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, 24 Ağustos 2024 tarihinden bu yana aranan Mine U.’nun, İstanbul’un Kartal ilçesi Yakacık Mahallesi Üst Sokak adresinde bulunduğu tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince söz konusu adrese düzenlenen operasyonla şahıs yakalandı.


16 AYRI DOSYA, 216 YIL HAPİS CEZASI, 233 ADET SUÇ KAYDI

Mine U.’un, 16 ayrı dosyadan aranma kaydının bulunduğu ve hakkında 216 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Ayrıca şüphelinin; bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında 208 hırsızlık, 16 konut dokunulmazlığını ihlal, 3 yağma, 3 mala zarar verme ve 3 basit yaralama suçları başta olmak üzere toplam 233 adet suç kaydının bulunduğu belirtildi.





