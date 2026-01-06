Yeni Şafak
Çekmeköy'de uyuşturucu operasyonu: 4 şüpheli yakalandı

17:236/01/2026, Salı
DHA
İstanbul
Çekmeköy'de uyuşturucu imalatı ve ticareti yapıldığı tespit edilen adreslere düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışmalar sonucunda Çekmeköy'de belirlenen adreslerde uyuşturucu imal ve ticareti yapıldığını tespit etti. Söz konusu adreslere Özel Harekat Polisleri'nin de katıldığı bir operasyon düzenlendi. Operasyonda uyuşturucu imalatı ve ticareti yaptığı belirlenen Ü.K. (48), B.B. (25), Ç.Ç. (50) ve U.Ç. (24) yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 374 bin 63 gram narkotik madde, 36,98 bonzai, 36 adet peçeteye emzirilmiş narkotik madde, 7 adet uyuşturucu hap ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Emniyete götürülen 4 şüpheliden Ü.K.'nin daha önceden aranması olduğu ve 13 yıl 7 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.

'Şüpheliler tutuklandı'

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli burada çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.








#Çekmeköy
#uyuşturucu
#şüpheli
