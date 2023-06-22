İstanbul’da ‘çöp’ kâbusu

İBB’nin Yenibosna ve Başakşehir Katı Atık Aktarma İstasyonları’nda kilometrelerce çöp kamyonu kuyruğu var.
İstanbul’da ilçe belediyeleri 4 aydır çöp aktarma sorunu yaşıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) Yenibosna ve Başakşehir Katı Atık Aktarma İstasyonla-rı’nda yaşanan aksaklıklar, ilçe belediye personelini canından bezdirdi. Zeytinburnu, Fatih, Bahçelievler, Güngören, Bağcılar ve Bakırköy’de ilçe belediyelerinin cadde ve sokaklardan topladığı çöpler, İBB’ye ait Yenibosna’daki katı atık tesisine dökülüyor. Çöpler, buradaKİ TIR’lara boşaltılıp Silivri’deki Katı Atık Merkezi’ne götürülüp işleniyor.
ARAÇLAR ARIZALI PERSONEL EKSİK
Daha önce ortalama 45 dakika süren boşaltma işlemi 5 saate kadar çıktı. Aktarma istasyonunda kilometrelerce çöp kamyonu kuyruğu oluştu. Sorunun, İBB tarafından işletilen aktarma merkezinden kaynaklandığı belirtiliyor. İBB yetkilileri, aktarma merkezine boşaltılan çöplerin Silivri’ye taşındığı TIR’ların sayısının azaldığı, bazı araçların arızalı olduğu ve EYT nedeniyle işten ayrılan personelin yerine kimsenin alınmadığı bilgisini verdi. İlçe belediyelerine ait çöp kamyonları aktarma istasyonunda saatlerce beklediği için, bu durumdan ilçeler de olumsuz etkileniyor.
KAMYONLAR KUYRUKTA ÇÖP SOKAKTA BEKLİYOR
İlçelerdeki çöp konteynerleri dolup taşarken, toplanamayan çöpler sıcak havayla kokmaya başladı. Bu durum halk sağlığını da tehdit ediyor. İlçe belediyelerinden yetkililer, topladıkları çöpü boşaltmaya giden kamyonların çöpü dökemeden geri geldiği bilgisini verdi. Aktarma merkezinin kalabalık olduğu, geceleri yoğun kuyruk oluştuğu belirtiliyor. Çöpleri konteynerde bırakmamaya çalıştıklarını ifade eden ilçe belediyesi yetkilileri, böyle devam ederse sinek, böcek ve haşerat tehlikesinin başlayacağını, bunun da hastalığa neden olacağını belirttiler.
İBB bu rezilliği çözsün
Aktarma tesisinde saatlerce kuyruk bekleyen çöp kamyonu şoförlerinin de canına tak etti.