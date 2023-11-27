|
Gündem

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Terör örgütüne para toplayan dört kişi yakalandı

İstanbul'da silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda ‘ganimet’ adı altında örgüte para ve eleman toplayıp; DEAŞ yanlısı sosyal medya hesapları kurarak propaganda yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli yakalandı.

10:54 - 27/11/2023 Pazartesi
Güncelleme: 11:18 - 27/11/2023 Pazartesi
DHA
DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da silahlı terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 4 şüpheli yakalandı.


İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ ve çatışma bölgelerindeki silahlı terör örgütleriyle bağlantılı olan ve DEAŞ yanlısı sosyal medya hesapları kuran, örgüt propagandası yapan ve ganimet adı altında örgüte para kazandırdığı belirlenen şüphelilerin yakalanmasına yönelik baskın düzenledi.


Operasyonda, H.Ö.(51), Y.İ.(49), A.I.(28) ve B.K.(32) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.I. serbest bırakılarak sınır dışı edilirken, H.Ö. ve Y.İ. yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. B.K. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Terör örgütü PKK'nın kış yapılanmasına ağır darbe: Altı ilde 63 mağara ve sığınak imha edildi
Terör örgütü PKK'nın kış yapılanmasına ağır darbe: Altı ilde 63 mağara ve sığınak imha edildi

Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu teröristlerin kırsalda kış aylarında eylem yapmak amacıyla mağara ve sığınaklara sakladıkları çeşitli silah, mühimmat ve patlayıcıların yok edilmesine yönelik gerçekleştirilen “Kahramanlar-30” operasyonlarında altı ilde 63 mağara, sığınak ve depo imha edildi. Bakan Yerlikaya, operasyonla ilgili paylaşımında terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaparak, “Terör örgütünün kış aylarında lojistik amaçlı kullanmak ve eylem yapmak için hazırladığı sığınaklar tek tek tespit edilip imha edildi. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek” dedi.


#DEAŞ
#İstanbul
#terör örgütü
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Atatürk Üniversitesi ara sınav cevap anahtarı 2023