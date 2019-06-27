Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Gündem İstanbulda dehşet 30 genç bıçaklarla birbirine saldırdı
3. SAYFA

İstanbul'da gençler arasından dehşet veren bıçaklı kavgası

İstanbul’da dehşet: 30 genç bıçaklarla birbirine saldırdı

Sultanbeyli’de yaklaşık 30 gençten oluşan iki grup arasında kavga çıktı. Gençlerin birbirlerine bıçaklarla saldırdığı kavgada 1 kişi yaralandı.

Haber Merkezi IHA
Sultanbeyli’de gençlerin bıçaklı kavgası
Sultanbeyli’de gençlerin bıçaklı kavgası

İstanbul Sultanbeyli’de geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, yaklaşık 30 gençten oluşan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesiyle bıçaklar çekildi. Ortalığın bir anda savaş alanına döndüğü kavgada bir genç, vücuduna aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Kavgaya karışan bıçaklı gençlerden bazıları olay yerinden koşarak uzaklaştı. Kavga nedeniyle çevredeki vatandaşlar da büyük panik yaşarken, yaralı gence yine çevredeki vatandaşlar yardım etmek istedi. Yaralı genç yardımları geri çevirerek, olay yerinden yürüyerek uzaklaştı.

Yaşanan kavga bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

Küllerindenyeniden doğuşun tarihi

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Fahri Doktora unvanı verildi.
Türkiye F-35 pazarı değil ortağı

Türkiye F-35 pazarı değil ortağı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-20 Zirvesi için Japonya'da.
Demokratları suçladı

Demokratları suçladı

​ABD-Meksika sınırında 11 aylık bebek ve babası boğularak hayatını kaybetmişti.
Kilogramı 250 avro

Kilogramı 250 avro

​Köylüler 'kara elmas'ın talebine yetişemiyor.
Sele kapıldığı<br> anın görüntüsü

Sele kapıldığı
anın görüntüsü

Araklı'da yaşanan felakette yeni görüntü ortaya çıktı.
Merkel korkuttu

Merkel korkuttu

​Cumhurbaşkanı Steinmeier'in açıklaması sırasında tekrar titredi.
Bin dönüm yer hazır

Bin dönüm yer hazır

​Volkswagen'in dev yatırım kararı heyecanlandırdı.
5 Aralık'ta<br> başlayacak

5 Aralık'ta
başlayacak

​Paketler tek tip ve tek renk olacak.

Savaştan<br>bir tweet uzaklıkta

Savaştan
bir tweet uzaklıkta

ABD'de yapılacak başkanlık seçimleri için adaylar, vaatlerini sıraladı.
Tazminatsız kovulacak

Tazminatsız kovulacak

​Yargıtay'dan kasa açıklarına yönelik emsal karar.
Otogarda <br>akılalmaz olay

Otogarda
akılalmaz olay

Genel müdür yapılanları görünce şoka girdi.
Osmanlı satmadı Araplar satıyor

Osmanlı satmadı Araplar satıyor

​Filistin'de 100 yıl sonra yine aynı oyun sergileniyor.
İsmi belli oldu

İsmi belli oldu

Türk Hava Yolları'nın rüya uçağı: Boeing 787-9
Darbecileri yakaladık

Darbecileri yakaladık

​Maduro darbecileri finanse eden 2 ülkeyi açıkladı.
Avrupa'da<br>en ucuzu bizde

Avrupa'da
en ucuzu bizde

Taksim'den Zincirlikuyu'ya 22,5 liraya çıkabilir.
4 şerit kapatıldı

4 şerit kapatıldı

​50 gün boyunca 2 köprüde de çalışma yapılacak.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.