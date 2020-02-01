İstanbul'da depremde hasar gören 8 okul binası yıkılıp yeniden yapılacak

İstanbul Valiliği, Silivri depreminde ağır hasar gören 8 okul binasının yıkılacağını açıkladı.

İstanbul Valiliği, Silivri'de 26 Eylül 2019 tarihinde meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremden sonra Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan "Gözleme Dayalı Ön Tespit Çalışmaları"na göre eğitim öğretime ara verilen okullarla ilgili

"İleri Tetkik Çalışmaları" sonucunu açıkladı. Açıklamada ağır hasarlı 8 okulun yıkılıp yeniden yapılacağını belirtti.