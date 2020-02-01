Gündem İstanbulda depremde hasar gören 8 okul binası yıkılıp yeniden yapılacak
İSTANBUL

İstanbul'da depremde hasar gören 8 okul binası yıkılıp yeniden yapılacak

İstanbul'da depremde hasar gören 8 okul binası yıkılıp yeniden yapılacak

İstanbul Valililiği, Silivri depreminde ağır hasar alan 8 okul binasının 'yıkılıp yeniden yapılmasına' karar verildiğini açıkladı.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

İstanbul Valiliği, Silivri depreminde ağır hasar gören 8 okul binasının yıkılacağını açıkladı.

İstanbul Valiliği, Silivri'de 26 Eylül 2019 tarihinde meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremden sonra Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından yapılan "Gözleme Dayalı Ön Tespit Çalışmaları"na göre eğitim öğretime ara verilen okullarla ilgili

"İleri Tetkik Çalışmaları" sonucunu açıkladı. Açıklamada ağır hasarlı 8 okulun yıkılıp yeniden yapılacağını belirtti.

  • Açıklama şu şekilde:
  • 8 okul binasının 'yıkılıp yeniden yapılmasına' karar verilmiştir. Bu okulların yeniden yapımına yönelik proje çalışmaları devam etmektedir.
  • 1- Bayrampaşa İlçesi, Saraybosna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
  • 2- Çatalca İlçesi, Arif Nihat Asya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (A Blok)
  • 3- Eyüpsultan İlçesi, Üçşehitler İlkokulu ve Ortaokulu
  • 4- Gaziosmanpaşa İlçesi, 100. Yıl İlkokulu/Ortaokulu
  • 5- Küçükçekmece İlçesi, Göktürk İlkokulu Kapalı Spor Salonu
  • 6- Küçükçekmece İlçesi, Tahsin Banguoğlu İlkokulu
  • 7- Silivri İlçesi, Fevzipaşa Değirmenköy İlkokulu (Ek Bina)
  • 8- Silivri İlçesi, Çeltik İlkokulu ve Anasınıfı

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