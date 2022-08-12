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İSTANBUL

İstanbul'da büyük operasyon: Beykoz'da 10 tır dolusu tarihi eser ele geçirildi

Beykoz’da yapılan operasyonda Roma, Bizans ve Helenistik dönemine ait binlerce "Pitos" ve "Amfora"ya el konuldu. Operasyonda ele geçirilen eserlerin dokuz kişilik arkeolog ekibiyle inceleneceği öğrenildi.

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Haber Merkezi DHA
İstanbulda dev operasyon: Beykozda 10 tır dolusu tarihi eser ele geçirildi
İstanbul Beykoz'da 3 ayrı noktada depolarda ve bahçelerde on binlerce tarihi obje ele geçirildi.

Beykoz’da peyzaj işi yapan bir iş yerinde Roma, Bizans ve Helenistik döneme ait oldukları değerlendirilen çok sayıda tarihi eser bulunduğu ihbarı üzerine polis harekete geçti.

DHA

İş yeri sahibinin müşterilerine ‘replika’ diye tanıttıkları eserlerin peşine düşen polis, şüphelileri fiziki ve teknik takibe aldı.

DHA

Aylarca süren takiplerin ardından polis, ellerindeki tarihi eserleri yurt içinde ve yurt dışında sattıkları belirlenen şüphelilere operasyon düzenledi. Üç depo ve bir bahçeye yapılan operasyonda 10 TIR'ı dolduracak tarihi eser ele geçirildi.

DHA

Büyük bir kısmı pitos ve amforalardan oluşan binlerce tarihi eserlerin büyük bir kısmının denizden çıkarıldığını bir kısmının ise Anadolu’nun farklı yerlerinden getirildiğini belirleyen polis, ele geçirilen eserlerin sayımı için çalışmalarına devam ediyor.

DHA

Öte yandan ele geçirilen eserlerin incelenmesi için İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü, Türk İslam Eserleri Müzesi Müdürlüğü ve Askeri Müzesi Müdürlüğü’nden dokuz kişilik özel bir ekip oluşturuldu.

DHA


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