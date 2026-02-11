Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul'da devlet hastanesinde görev yapan ve "rüşvet" suçlamasıyla gözaltına alınan 2 doktor tutuklandı

İstanbul'da devlet hastanesinde görev yapan ve "rüşvet" suçlamasıyla gözaltına alınan 2 doktor tutuklandı

17:0311/02/2026, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Rüşvet aldığı belirlenen 2 doktor tutuklandı
Rüşvet aldığı belirlenen 2 doktor tutuklandı

İstanbul'daki Üsküdar Devlet Hastanesinde hastalardan rüşvet aldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturmada gözaltına alınan doktor G.Ö. ve C.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesi tamamlanan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Üsküdar Devlet Hastanesinde görevli olan ve haklarında muayeneye gelen hastalardan ameliyat işlemleri için usulsüz şekilde ek ücret talep ettikleri iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan doktorlar G.Ö. ve C.G'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Anadolu Adalet Sarayına getirilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Hakimlik, 2 şüphelinin de tutuklanmasına karar verdi.



İstanbul İl Sağlık Müdüründen açıklama

İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner sanal medya hesabından yaptığı açıklamada
"İstanbul Anadolu 10. Sulh Ceza Hakimliğinin kararı doğrultusunda Üsküdar'da bir kamu hastanesinde görevli iki hekim hakkında adli işlem başlatılmıştır. Söz konusu süreç, Müdürlüğümüzce 14.11.2024 tarihli SABİM başvurusu sonrası başlatılmış olup idari inceleme yapılarak ivedilikle takip edilmiş ve savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur. Emniyet ve adli makamlarımızın da teknik takibiyle soruşturma süreci devam ettirilmiştir. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü olarak sağlık hizmetlerinde etik dışı hiçbir uygulamaya müsamaha göstermemiz mümkün değildir. Vatandaşlarımızın güvenini zedeleyen münferit 'çürük elmaların' tüm sağlık camiasını temsil etmesine asla izin vermeyiz. Tespit edilen her usulsüzlükle kararlılıkla mücadele edip gerekli işlemleri yapmaya devam ediyoruz"
ifadelerini kullandı.

Olay

Başsavcılıkça, Üsküdar Devlet Hastanesinde görevli doktorlar G.Ö. ve C.G. hakkında, muayeneye gelen hastalardan ameliyat işlemleri için usulsüz şekilde ek ücret talep ettikleri iddiasıyla soruşturma başlatılmış, bu kapsamda 2 doktor "rüşvet" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.




#doktor
#rüşvet
#Üsküdar
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AJet Ramazan kampanyası ne zaman geçerli, hangi uçuşlarda indirim var?