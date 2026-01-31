İstanbul'da dolandırıcılık operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, müşteki Yasemin H.K'nin, lüks otomobilinin sandık motor değişimi için gittiği iş yerinde yaklaşık 6 ay boyunca çeşitli aldatmalarla oyalanarak yaklaşık 2 milyon lira mağduriyete uğratıldığı ve dolandırıldığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri, yaptığı çalışmanın ardından, 7 suç kaydı olduğu tespit edilen iş yeri sahibi Y.K. (51), 2 suç kaydı bulunan usta K.T. (52), 1 suç kaydı olan iş yeri müdürü A.A.D. (27) ile iş yerindeki A.K. (21) ve E. T. D'yi (19) gözaltına aldı.