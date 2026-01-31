Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul'da dolandırıcılık operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

İstanbul'da dolandırıcılık operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

12:1431/01/2026, Cumartesi
AA
Sonraki haber
İstanbul
İstanbul

İstanbul'da bir kişinin otomobilinin sandık motor değişimi için gittiği iş yerinde dolandırıldığı iddiasına ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, müşteki Yasemin H.K'nin, lüks otomobilinin sandık motor değişimi için gittiği iş yerinde yaklaşık 6 ay boyunca çeşitli aldatmalarla oyalanarak yaklaşık 2 milyon lira mağduriyete uğratıldığı ve dolandırıldığı şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Polis ekipleri, yaptığı çalışmanın ardından, 7 suç kaydı olduğu tespit edilen iş yeri sahibi Y.K. (51), 2 suç kaydı bulunan usta K.T. (52), 1 suç kaydı olan iş yeri müdürü A.A.D. (27) ile iş yerindeki A.K. (21) ve E. T. D'yi (19) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.K, A.A.D. ile K.T. tutuklandı, diğer 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




#dolandırıcılık
#İstanbul
#operasyon
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Bartın kura çekimi SONUÇ SAYFASI GÖRÜNTÜLEME! TOKİ Bartın 1.620 konut kura sonuçları açıklandı mı, isim listesi nereden sorgulanır?