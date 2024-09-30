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Avcılar
İstanbul'da düğün konvoyundaki magandalar yakalandı

İstanbul'da düğün konvoyundaki magandalar yakalandı

13:0930/09/2024, Pazartesi
DHA
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Avcılar'da düğün konvoyunda havaya ateş açmışlardı.
Avcılar'da düğün konvoyunda havaya ateş açmışlardı.

İstanbul Avcılar'da düğün konvoyunda iki araçtan havaya ateş açılmasıyla ilgili polis ekipleri 2 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin olayda kullandığı silahlara da el konuldu.

Avcılar'daki olay, dün öğle saatlerinde Tahtakale Mahallesi'nde meydana geldi. Düğün konvoyunun yolda ilerlediği sırada, bir grup çocuk aracın önünü keserek bahşiş istedi. Bu sırada konvoyda bulunan 2 araçtan havaya ateş açıldı.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerin incelenmesi sonrasında şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. M.A.A. ve Y.D. oldukları belirlenen 2 şüpheli olayda kullandıkları silahlarla yakalandı.

Şüpheliler hakkında trafiği tehlikeye atmaktan cezai işlem uygulanırken, 2 kişi 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' ve 'Ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından adliyeye sevk edildi.


#İstanbul
#Avcılar
#Düğün

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