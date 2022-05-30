İstanbul'da haftanın ilk iş günü trafik yoğun.

İstanbul'da sabah saatlerinde bazı noktalarda maddi hasarlı kazaların da etkisiyle trafik yoğunluğu arttı.

Kentte D-100 kara yolu ve TEM Otoyolu'nda, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden Avrupa Yakası'na geçişlerde ve Avrasya Tüneli'nin girişinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

TRAFİK ADIM ADIM İLERLEDİ

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolu Kartal-Maltepe, Bostancı-Göztepe ve Uzunçayır kavşakları arasında trafik ağır seyrederken, TEM Otoyolu Samandıra kavşağı ile Çamlıca gişeler arasında da trafiğin adım adım ilerlediği görüldü.

Trafik yoğunluğunun artmasına Bostancı kavşağı yakınında ve Libadiye Kavşağı yakınındaki Vecdi Diker Tüneli girişinde meydana gelen maddi hasarlı kazalar da etkili oldu.

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Avrupa Yakası'nda da Avcılar'dan başlayan trafik yoğunluğu, Ankara istikametinde bazı noktalarda akıcı olurken, Bahçelievler'den Haliç Köprüsü girişine kadar ağır ilerliyor. Haliç Köprüsü'nün Topkapı istikametinde de yoğunluk yaşanıyor. TEM Otoyolu Ankara istikametinde de Gaziosmanpaşa Kağıthane arasında yoğunluk meydana geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluk Haritası'na göre kentte saat 08.30'da trafik yoğunluğu yüzde 62 olarak ölçüldü.

FOTOĞRAF 9 Olay, Cumhuriyet Mahallesi 1551 Sokak’ta bulunun bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu ailenin yaşadığı evden dumanlar yükseldiğini fark eden mahalle sakinleri durumu 112 Acil Komuta Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ekiplerin gelmesini bekleyen mahalle sakinleri bu sırada içerde çocukların olduğunu öğrendi. Bunun üzerine evin kapısını kıran vatandaşlar yangın nedeniyle içerde oluşan dumandan etkilenen 5 çocuğu dışarıya çıkardı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince içerde tutuşan perde ve çekyat söndürülürken sağlık ekipleri de dumandan etkilenen çocuklara müdahale etti. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan çocuklar Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Olayın görgü şahitlerinden mahalle sakini bir kadın, “Büyük kıza sordum. Yangın pervaneden çıktı diyor da evin elektriğini ben kestim. Elektrik vardı. Öyle bir şey olsa elektrik yanmazdı. Sanırım çakmakla çekyatı yakmışlar. Baktım vantilatörde siyahlık da yoktu” diye konuştu. Mahalle sakinlerinin dikkati olası faciayı önledi: Beş çocuk ölümden döndü Osmaniye'de bir evde çıkan yangını fark eden mahalle sakinleri olası facianın önüne geçti. İçerde mahsur kalan ve dumandan etkilenen 5 çocuk mahalle sakinleri tarafından evin kapısı kırılarak kurtarıldı. BiP'te paylaş

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