Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
İstanbul'da helikopter destekli 'huzur' operasyonu

İstanbul'da helikopter destekli 'huzur' operasyonu

22:1524/02/2026, Salı
DHA
Sonraki haber
Kadıköy’de araçlar durduruldu, GBT kontrolleri yapıldı.
Kadıköy’de araçlar durduruldu, GBT kontrolleri yapıldı.

İstanbul genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen “Huzur İstanbul” denetiminde polis ekipleri kritik noktalarda uygulama yaptı. Kadıköy’de durdurulan araçlarda detaylı arama ve GBT kontrolleri gerçekleştirildi.

İstanbul'da polis ekipleri il genelinde eş zamanlı olarak helikopter destekli 'Huzur İstanbul' denetimi gerçekleştirdi. Kadıköy'deki denetimlerde sürücü ve yolculara Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, Önleyici Hizmetler, Trafik Denetleme, Havacılık ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde 'Huzur İstanbul' denetimi gerçekleştirdi. Kadıköy'deki saat 20.00'da başlayan denetimlerde durdurulan araçlar detaylı şekilde aranırken, sürücü ve yolcuların kimlik kontrolleri ile Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı.



#İstanbul
#Kadıköy
#Denetim
#Huzur
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul sahur vakti 25 Şubat: Sabah ezanı saat kaçta? 2026 Ramazan İstanbul İmsakiyesi