​İstanbul’da HTŞ operasyonu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ, El Kaide ve Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) terör örgütlerinin faaliyetlerine yönelik geniş çaplı çalışma gerçekleştirdi. Savcılıkça yürütülen soruşturmada, söz konusu terör örgütleri ve çatışma bölgeleriyle iltisaklı şahısların, çatışma bölgelerinde bulunan kişilerle irtibatlı olduklarına dair istihbari bilgiler üzerine dün operasyonun düğmesine basıldı. 7 ilçede 11 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Özel Harekat timlerinin de katıldığı operasyonda, tamamı yabancı uyruklu 11 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesi’ne getirilen şüphelilerin ifade ve tahkikat işlemleri sürüyor.

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