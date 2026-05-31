İstanbul'da kaldırımda mangal yakanlara ceza

22:1131/05/2026, Pazar
DHA
Pendik'te yoğun duman mahallelinin şikâyetine neden oldu.
İstanbul Pendik’te parkta ateş yakma yasağını aşmak isteyen bazı kişiler, mangalı kaldırımda yaptı. Yoğun duman nedeniyle mahalle sakinlerinin şikâyeti üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Kabahatler Kanunu kapsamında mangal yakan kişilere idari para cezası uyguladı.

İstanbul'un Pendik ilçesinde park ve bahçelerdeki mangal yasağına rağmen kaldırımda mangal yapan kişilere polis ekiplerince para cezası yazıldı.

Olay, Kaynarca Mahallesi Erzincan Caddesi Eski Pazar Sokak’ta bulunan parkın yanında meydana geldi. İddiaya göre aileleriyle parkta piknik yapan bazı kişiler, ateş yakma yasağı nedeniyle mangalı parkın dışında, kaldırımda yaktı. Pişirdikleri yiyecekleri daha sonra park içindeki ailelerine götüren kişilerin çıkardığı yoğun dumandan rahatsız olan mahalleli durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, park ve bahçelerde ateş yakılması ve mangal yapılmasının yasak olduğunu hatırlatarak Kabahatler Kanunu kapsamında ilgili kişilere idari para cezası uyguladı. Polis ekiplerinin işlemlerinin ardından mangal söndürülürken, olayla ilgili herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.



