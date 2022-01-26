İstanbul'da kar bitti trafik bitmedi: Hadımköy gişelerde yaşanan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi

Musa Kaya, “Aracım 2 gündür Arnavutköy'de bir türlü çıkaramadım. Aracımı eve kadar götüremediğim için ben yürüyerek eve gittim. Aracımı buraya bıraktım. Şu an geri geldim açmaya çalışıyorum. Aracım komple karla kaplıydı. Şimdi işe gideceğim aracı karlardan kurtarmam gerek\" dedi. Salih Beydüz ise, “Esnafım ve ekmek dağıtıyorum. Ancak araçlar çıkmadığı için ekmek dağıtamadım. Burada yetkililerin bir çalışması da yok. Biz de aracımızı kendimiz çıkartmaya çalışıyoruz\" diye konuştu. Erdoğan Tok da, “Yollar hala çok kötü araçlarımızı çıkartamıyoruz. Yetkilerin bir çalışması da yok. Böyle belediyecilik olmaz. Dün akşam iş yerinde yattım. Esenyurt'tan buraya yürüyerek 6 saate geldim\" dedi.