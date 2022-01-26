İstanbul'da kar bitti trafik bitmedi: Hadımköy gişelerde yaşanan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi

TEM Hadımköy gişeler ve bağlantı yolunda oluşan trafik yoğunluğu drone ile havadan görüntülendi.
KİLOMETRELERCE KUYRUK
TEM Hadımköy bağlantı yolunda ağır tonajları araçlar ve yol kenarına bırakılmış otomobiller nedeniyle kilometrelerce araç kuyrukları oluştu. Sürücülerin kar çilesi drone ile havadan görüntülendi.
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İstanbul'da yoğun kar yağışı nedeniyle trafikte kalan sürücüler araçlarını yol kenarlarına park ederek evlerine ya da otellere gitti.
Bahçelievler Basın Ekspres Yolu Yenibosna mevkiinde otomobil, minibüs, kamyonet ve TIR gibi çok sayıda araç sahipleri tarafından hala alınmadı.
Yol kenarlarına bırakılan araçlar, trafik güvenliğini tehdit ediyor. Polis ekipleri ise sürücülere ulaşmaya çalışarak araçların yoldan kaldırılmasını istendi. Sürücülerine ulaşılamayan araçların ise çekiciler yardımıyla tek tek alınacağı belirtildi.<br>
SÜRÜCÜLER YOLDA KALAN ARAÇLARINI KURTARMAYA ÇALIŞTI<br>Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde ise araçlarının başına gelen sürücüler ellerinde küreklerle araçlarını kaldıkları yerden çıkardı.
Musa Kaya, “Aracım 2 gündür Arnavutköy'de bir türlü çıkaramadım. Aracımı eve kadar götüremediğim için ben yürüyerek eve gittim. Aracımı buraya bıraktım. Şu an geri geldim açmaya çalışıyorum. Aracım komple karla kaplıydı. Şimdi işe gideceğim aracı karlardan kurtarmam gerek\" dedi. Salih Beydüz ise, “Esnafım ve ekmek dağıtıyorum. Ancak araçlar çıkmadığı için ekmek dağıtamadım. Burada yetkililerin bir çalışması da yok. Biz de aracımızı kendimiz çıkartmaya çalışıyoruz\" diye konuştu. Erdoğan Tok da, “Yollar hala çok kötü araçlarımızı çıkartamıyoruz. Yetkilerin bir çalışması da yok. Böyle belediyecilik olmaz. Dün akşam iş yerinde yattım. Esenyurt'tan buraya yürüyerek 6 saate geldim\" dedi.
Yollar hala terk edilmiş araçlarla dolu
İstanbul'da Kar yağışı nedeniyle yol kenarlarına park edilen araçlar, sahipleri tarafından hala alınmadı.
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DOLULUK ORANI YÜZDE 86.82'DEN YÜZDE 40'LARA KADAR GERİLEMİŞTİ<br><br>İstanbul'da kurak geçen sonbaharın ardından barajların doluluk oranlarında büyük düşüşler yaşanmıştı. 2021 Nisan ayında yüzde 86. 82'ye kadar çıkan doluluk oranları daha sonra düşüşe geçmiş yüzde 40'lı seviyelere kadar gerilemişti. İstanbul'da etkili olan soğuk hava dalgasıyla birlikte gelen yoğun kar yağışları, barajları olumlu yönde etkiledi. İstanbul'un barajlarında şu anda doluluk oranı yüzde 54.68'e kadar çıktı.
SU HAVZALARI BEYAZ ÖRTÜYLE KAPLANDI<br><br>Ulaşımda büyük sıkıntılara neden olan kar yağışlarıyla birlikte İstanbul'u besleyen baraj göllerinin çevresi beyaz örtüye kaplandı. Hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte bu karların erimesi sonucu baraj doluluk oranlarında büyük artışlara neden olacağı belirtildi.<br>
Barajlardaki doluluk oranı son bir hafta içinde 18 milyon metre küp arttı. İstanbul'un en dolu barajı bugün yapılan ölçümlere göre Ömerli Barajı oldu. Ömerli barajında doluluk oranı yüzde 77 olarak ölçüldü. Sonbahar aylarında adeta kuruyan Kazandere ve Papuçdere barajlarında ise doluluk oranı yüzde 60 ın üzerine çıktı. İstanbul'da şu anda 6 barajda doluluk oranı yüzde 50'in üzerinde. İstanbul'un en düşük baraj doluluk oranı ise yüzde 22.01'le Sazlıdere barajı.<br>
İstanbu'un barajlarındaki son doluluk oranları<br><br>ALİBEYKÖY 4.65<br><br>BÜYÜKÇEKMECE D.15<br><br>DARLIK S.62<br><br>ELMALI s.98<br><br>ISTRANCALAR r.54<br><br>KAZANDERE b.04<br><br>ÖMERLİ w.00<br><br>PAPUÇDERE f.06<br><br>SAZLIDERE \".91<br><br>TERKOZ I.43
İstanbul'un barajları beyaz örtüyle kaplandı: Karın erimesiyle büyük artış bekleniyor
İstanbul'da etkili olan kar yağışının ardından barajlar ve çevresi beyaz örtüyle kaplandı. Karların erimesiyle birlikte baraj doluluk oranlarında büyük artışlar bekleniyor. İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 54.68 olarak ölçüldü. Doluluk oranı yüzde 34.65 çıkan Alibeyköy barajı havadan görüntülendi.