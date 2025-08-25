Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul'da kayıp ihbarında bulunulan Suriyeli çocuk 3 gündür aranıyor

İstanbul'da kayıp ihbarında bulunulan Suriyeli çocuk 3 gündür aranıyor

18:2725/08/2025, Pazartesi
AA
Sonraki haber
İstanbul'da kayıp ihbarında bulunulan Suriyeli çocuk 3 gündür aranıyor
İstanbul'da kayıp ihbarında bulunulan Suriyeli çocuk 3 gündür aranıyor

İstanbul Sultangazi'de 3 gündür kayıp olduğu bildirilen Suriye uyruklu 12 yaşındaki çocuk Muhammed Hac Rabia, polis ekiplerince aranıyor.

İstanbul Sultangazinin Cebeci Mahallesi'nde 22 Ağustos Cuma günü evden çıkan Muhammed Hac Rabia'nın, geri dönmemesi üzerine ailesi polise haber verdi.


Polis ekipleri, 3 gündür kayıp olan çocuğu arama çalışması başlattı.


Kaybolan çocuğun dayısı Nur Rabia, yeğeninin cuma namazı için evden çıktıktan sonra bir daha geri dönmediğini belirterek, çocuğun en son Arnavutköy'de bir otobüste görüldüğünü anlattı.


Cebeci Mahallesi Muhtarı İbrahim Demir de çocuğun Mescidi Selam Tramvay Durağı'nda Suriye uyruklu kişiler tarafından görüldüğünü ifade etti.


Otobüsle yolculuk yaptığı anlar kamerada


Bu arada, çocuğun 22 Ağustos'ta Arnavutköy'de İETT otobüsünde yolculuk yaptığı anlar başka bir yolcunun cep telefonuyla kaydedildi.


Görüntülerde, oturarak yolculuk yapan çocuğa, başka bir yolcunun yanına giderek adresini ve telefonunu sorması, iletişim kurmaya çalışması, çocuğun ise kafasını sallayarak yanıt vermesi yer alıyor.




#Muhammed Hac Rabia
#Kayıp
#Suriyeli
#Çocuk
#Sultangazi
#İstanbul
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI SON DAKİKA AÇIKLAMALAR! Memur zammı ne kadar olacak? Hakem Heyeti toplantısı bitti mi, karar açıklandı mı?