İstanbul'da kayıp ihbarında bulunulan Suriyeli çocuk 3 gündür aranıyor

İstanbul Sultangazinin Cebeci Mahallesi'nde 22 Ağustos Cuma günü evden çıkan Muhammed Hac Rabia'nın, geri dönmemesi üzerine ailesi polise haber verdi.





Polis ekipleri, 3 gündür kayıp olan çocuğu arama çalışması başlattı.





Kaybolan çocuğun dayısı Nur Rabia, yeğeninin cuma namazı için evden çıktıktan sonra bir daha geri dönmediğini belirterek, çocuğun en son Arnavutköy'de bir otobüste görüldüğünü anlattı.





Cebeci Mahallesi Muhtarı İbrahim Demir de çocuğun Mescidi Selam Tramvay Durağı'nda Suriye uyruklu kişiler tarafından görüldüğünü ifade etti.





Otobüsle yolculuk yaptığı anlar kamerada





Bu arada, çocuğun 22 Ağustos'ta Arnavutköy'de İETT otobüsünde yolculuk yaptığı anlar başka bir yolcunun cep telefonuyla kaydedildi.





Görüntülerde, oturarak yolculuk yapan çocuğa, başka bir yolcunun yanına giderek adresini ve telefonunu sorması, iletişim kurmaya çalışması, çocuğun ise kafasını sallayarak yanıt vermesi yer alıyor.











