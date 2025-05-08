İstanbul'da kurban satış ve kesim alanları kuruluyor: Bahçelievler'deki tesise 8 bin hayvan sığıyor

Kurban bayramına sayılı günler kala tüm yurtta kurban hareketliliği başladı. İstanbul Bahçelievler Belediyesi'nin kurban kesim ve satış alanı kuruluyor. 130 çadırın kurulacağı alanda kafetarya, otopar, lavabo gibi sosyal alanlarda inşa ediliyor. 3 bin büyükbaş, 5 bin de küçükbaş kurbanlığın getirileceği alanda onlarca çadırın kurulduğu havadan çekilen görüntülere yansıdı. Kurbanlar getirildiğinde gerekli belgelerine bakılıp daha sonra fiziki olarak bir eksiklik veya kusuru bulunup bulunmadığı kontrol ediliyor. Kurban olmak için gerekli şartlara uygun olmayan hayvanların üzerine x işareti koyularak satışı yasaklanıyor. Hayvanın daha sonra satış alanında uzaklaştırılması da sağlanıyor.