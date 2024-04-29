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İstanbul'da 'Mahzen-34' operasyonu: Bir organize suç örgütü daha çökertildi

İstanbul'da 'Mahzen-34' operasyonunda elebaşılığı Sezai Gülmez'in yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınırken; 3 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda şarjör ve fişeğe el konuldu.

09:05 - 29/04/2024 Pazartesi
DHA
İstanbul'da 'Mahzen-34' operasyonu
İstanbul'da 'Mahzen-34' operasyonu
İstanbul'da 'Mahzen-34' operasyonunda elebaşılığı Sezai Gülmez'in yaptığı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 9 şüpheli yakalandı. Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Elebaşılığını Sezai Gülmez'in yaptığı organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, Kasten adam öldürmeye teşebbüs, İşyerlerine yönelik çok sayıda molotofkokteyli ve silahlı saldırı, Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, 6 bin 136 sayılı kanuna muhalefet, Tehdit ve mala zarar verme suçlarını işledikleri tespit edildi.

Çok sayıda şarjör ve fişek ele geçirildi

Operasyon sonucu: 3 adet ruhsatsız tabanca, çok sayıda şarjör ve fişeğe el konuldu.




#İstanbul
#operasyon
#suç örgütü
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