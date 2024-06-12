İstanbul'da motosikletle ambulansın önünü kesen 2 şüpheli yakalandı.

diyerek nakil olan hastayı görmek istedi. Bir türlü hareket edemeyen ambulans şoförü kapıyı açarak hastayı trafik magandalarına göstermek zorunda kaldı. Ambulans şoförü o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Yapılan çalışmalar sonucu kimlikleri tespit edilen E.B. ve M.T yakalandı.

diyerek nakil olan hastayı görmek istedi. Bir türlü hareket edemeyen ambulans şoförü kapıyı açarak hastayı trafik magandalarına göstermek zorunda kaldı. Ambulans şoförü o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Yapılan çalışmalar sonucu kimlikleri tespit edilen E.B. ve M.T yakalandı.

Bostancı yan yolda 10 Haziran Pazartesi günü saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, bir belediyeye ait hasta nakil ambulansının önü motosikletli iki kişi tarafından kesildi. Siren çalarak hastaneye hasta yetiştirmeye çalışan ambulans şoförü ile tartışmaya başlayan trafik magandaları “Biz bu ambulansta hasta olduğuna inanmıyoruz" diyerek içerde bulunan hastayı görmek istediler. Bir türlü hareket edemeyen ambulans şoförü çaresiz kalarak aracın yan kapısını açarak içerde bulanan hastayı motosikletli iki kişiye göstermek zorunda kaldı. Hastayı gören iki şüpheli ikna olunca olay yerinden ayrıldı. İki trafik magandasının kask takmadıkları dikkat çekti. O anlar ambulans şoförü tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı. Ambulans trafik magandalarının ayrılmasının ardından hareket ederek hastayı hastaneye götürdü.