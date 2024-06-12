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Motosikletle ambulansın önünü kesmişlerdi: Şehir magandaları yakalandı

İstanbul'un Kadıköy ilçesinde trafikte motosikletle ambulansın önünü kesen M.T. ve E.B. gözaltına alındı.

Pınar Görgü
11:53 - 12/06/2024 Çarşamba
Güncelleme: 12:17 - 12/06/2024 Çarşamba
İstanbul'da motosikletle ambulansın önünü kesen 2 şüpheli yakalandı.
İstanbul'da motosikletle ambulansın önünü kesen 2 şüpheli yakalandı.
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde siren çalarak acil hasta nakli yapan ambulansın önünü kesip durduran motosikletteki iki kişi,
“Ambulansın içinde hasta olduğuna inanmıyoruz"
diyerek nakil olan hastayı görmek istedi. Bir türlü hareket edemeyen ambulans şoförü kapıyı açarak hastayı trafik magandalarına göstermek zorunda kaldı. Ambulans şoförü o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Yapılan çalışmalar sonucu kimlikleri tespit edilen E.B. ve M.T yakalandı.

Şoförle tartışıp hastayı görmek istemişlerdi

Bostancı yan yolda 10 Haziran Pazartesi günü saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, bir belediyeye ait hasta nakil ambulansının önü motosikletli iki kişi tarafından kesildi. Siren çalarak hastaneye hasta yetiştirmeye çalışan ambulans şoförü ile tartışmaya başlayan trafik magandaları “Biz bu ambulansta hasta olduğuna inanmıyoruz" diyerek içerde bulunan hastayı görmek istediler. Bir türlü hareket edemeyen ambulans şoförü çaresiz kalarak aracın yan kapısını açarak içerde bulanan hastayı motosikletli iki kişiye göstermek zorunda kaldı. Hastayı gören iki şüpheli ikna olunca olay yerinden ayrıldı. İki trafik magandasının kask takmadıkları dikkat çekti. O anlar ambulans şoförü tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı. Ambulans trafik magandalarının ayrılmasının ardından hareket ederek hastayı hastaneye götürdü.

Bakan Koca: Bu iki şahısta insanlık göremeyeceksiniz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul Kadıköy'de hasta taşıyan ambulansın önünün kesilmesi anına ilişkin, "İstanbul Kadıköy'de ambulansla hasta taşıyan arkadaşlarımız akılalmaz bir olay yaşadı. Bir motosikletteki iki şahıs ambulansa yol vermemekte direttiler. Hastayı görmek istediler. Sonunda gördüler. İzleyin, bu iki şahısta insanlık göremeyeceksiniz. Yasa peşlerinde" demişti.


#Kadıköy
#Ambulans
#motosiklet
#Sağlık Bakanlığı
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