İstanbul Valiliği, kentte etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Şile ilçesinde yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu.





Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul'da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Şile'de 20 Kasım Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Bu karara paralel olarak Şile'deki kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ya da kronik hastalığı bulunan personel de 20 Kasım'da idari izinli sayılacaktır."





Vali Gül uyardı: Şiddetli yağış ve fırtına akşam saatlerine kadar devam edecek

İstanbul Valisi Davut Gül, şiddetli fırtına ile ilgili basın mensuplarına açıklama yaptı. Vali Gül açıklamasında şunları söyledi;

İrili ufaklı zararlar var. 5 tane küçük teknemiz zarar gördü. Zarar gören restoranlarımız var. Çok şükür herhangi bir can kaybımız yok, yaralımız yok Herkes kendi alanında çalışmalarını devam ettiriyor.





Beklentimiz ilerleyen saatler yağışın azalması. Vatandaşlarımızdan ricam su basan yerlerde yaşamamaları. Hepimize büyük geçmiş olsun.





Akşam 21.00-22.00'ye kadar şiddetli şekilde devam edeceğini Meteoroloji söylüyor. Bundan sonra da etkisini azaltarak devam edecek. Bizim beklentimiz saat 22.00'ye kadar vatandaşlarımızın duyarlı bir şekilde devam etmesini istiyorum.





THY 105 seferi iptal etti

İstanbul'da fırtına hava ulaşımında da aksamalara neden oldu. Türk Hava Yolları (THY) bugün 105 seferini iptal etti. İstanbul Havalimanı'nda uçaklar inişte zor anlar yaşadı.





Bir kentte okullar tatil edildi

Zonguldak Valiliği tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, “Zonguldak il genelinde olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım 2023 Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelde 20 Kasım 2023 tarihinde bir gün idari izinli sayılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” denildi.



