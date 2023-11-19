Bazı illerde okullar tatil edildi.
Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, ildeki olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi.
Açıklamada, "Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 20 Kasım 2023 tarihinde bir gün idari izinli sayılacaktır." denildi.
İstanbul'un Şile ilçesinde eğitime ara verildi
İstanbul Valiliği ise Şile'de ilk ve orta dereceli okullara bir gün ara verildiğini duyurdu.
Valiliğin açıklaması şu ifadelere yer verildi:
"İstanbul’da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Şile'de 20 Kasım Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Bu karara paralel olarak, Şile İlçesi’ndeki kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ya da kronik hastalığı bulunan personel de 20 Kasım tarihinde idari izinli sayılacaktır."