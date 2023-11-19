Meteoroloji ve AFAD'ın uyarılarının ardından İstanbul'da şiddetli yağış ve fırtına etkisini gösterdi. Şile'yi de vuran fırtınanın etkisiyle derenin taşması sonucu birçok iş yerini su bastı, ağaçlar ve aydınlatma direkleri devrildi. Kentte etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Şile ilçesinde yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi. Şile’de incelemelerde bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, "Yağış, akşam 21-22'ye kadar devam edecek. Herhangi bir can kaybımız, yaralımız yok. AFAD koordinesinde zarar gören yerlerde hasar tespitlerini ivedi şekilde çıkartacağız. Vatandaşımıza bu açıdan vereceğimiz destekleri vermeye çalışacağız" dedi.