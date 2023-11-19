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Zonguldak ve İstanbul'un bir ilçesinde okullar tatil edildi

Zonguldak'ta olumsuz hava şartları nedeniyle yarın eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi. İstanbul Valiliği de, Şile'de ilk ve orta dereceli okullara bir gün ara verildiğini duyurdu.

Halil Akkoç
Halil Akkoç
15:39 - 19/11/2023 Pazar
Güncelleme: 17:36 - 19/11/2023 Pazar
Yeni Şafak
Bazı illerde okullar tatil edildi.

Bazı illerde okullar tatil edildi.

Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, ildeki olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Kasım Pazartesi günü tüm resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil) eğitim öğretime bir gün süreyle ara verildi.

Açıklamada, "Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 20 Kasım 2023 tarihinde bir gün idari izinli sayılacaktır." denildi.

İstanbul'un Şile ilçesinde eğitime ara verildi

İstanbul Valiliği ise Şile'de ilk ve orta dereceli okullara bir gün ara verildiğini duyurdu.

Valiliğin açıklaması şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul’da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Şile'de 20 Kasım Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Bu karara paralel olarak, Şile İlçesi’ndeki kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ya da kronik hastalığı bulunan personel de 20 Kasım tarihinde idari izinli sayılacaktır."

İstanbul Valiliği duyurdu: Olumsuz hava koşulları nedeniyle Şile'de okullar tatil edildi
İstanbul Valiliği duyurdu: Olumsuz hava koşulları nedeniyle Şile'de okullar tatil edildi

Meteoroloji ve AFAD'ın uyarılarının ardından İstanbul'da şiddetli yağış ve fırtına etkisini gösterdi. Şile'yi de vuran fırtınanın etkisiyle derenin taşması sonucu birçok iş yerini su bastı, ağaçlar ve aydınlatma direkleri devrildi. Kentte etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Şile ilçesinde yarın ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildi. Şile’de incelemelerde bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, "Yağış, akşam 21-22'ye kadar devam edecek. Herhangi bir can kaybımız, yaralımız yok. AFAD koordinesinde zarar gören yerlerde hasar tespitlerini ivedi şekilde çıkartacağız. Vatandaşımıza bu açıdan vereceğimiz destekleri vermeye çalışacağız" dedi.

#Zonguldak
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#Tatil
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