Gündem İstanbulda PKK operasyonu 15 adrese eş zamanlı baskın
İSTANBUL

İstanbul’da PKK operasyonu: 15 adrese eş zamanlı baskın

İstanbul’da terör örgütü PKK’ya yönelik eş zamanlı operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

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Haber Merkezi AA
İstanbul’da PKK operasyonu: 15 adrese eş zamanlı baskın
Güvenlik güçleri sınır ötesi ve yurt içinde teröristlere yönelik operasyonlarını sürdürüyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte PKK adına faaliyette bulundukları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında 11 ilçede 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 9 zanlıyı gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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