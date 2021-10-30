İstanbul’da PKK operasyonu: 15 adrese eş zamanlı baskın

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte PKK adına faaliyette bulundukları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.Soruşturma kapsamında 11 ilçede 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 9 zanlıyı gözaltına aldı.Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. GÜNDEM İçişleri duyurdu: 8 bin 585 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi GÜNDEM Polise ‘açığa alınacaksın’ diyen eylemciye vatandaşlardan tepki: Sen kimsin polisi tehdit ediyorsun GÜNDEM Akşener'e 'Burası Kürdistan' demişti: Serbest bırakıldı