İstanbul'da sağanak: Halı dükkanını su bastı

23:0527/10/2025, Pazartesi
G: 28/10/2025, Salı
IHA
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağışta Beyoğlu ilçesinde bir halı dükkanını su bastı.

İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde sağanak yağışla birlikte rögarın taşması sonucu zemin kattaki halı dükkanı su altında kaldı. Dükkandaki halılar kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 19.00 sıralarında Okmeydanı Piyalepaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoğun yağış sonrası taşan rögar nedeniyle zemin kattaki halı dükkanını su bastı. Dükkandaki halılar su altında kaldı. İş yeri sahibinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. 1 metreyi bulan su yüksekliğine karşı ekipler tahliye çalışmasına başladı. Ancak rögardan sürekli olarak suyun gelmesi nedeniyle dükkandaki su boşaltılamadı. Su baskını nedeniyle iş yerindeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

#İstanbul
#Beyoğlu
#Sağanak
YASAL UYARI

