İstanbul’da sahte ve kaçak ilaç deposuna suçüstü baskın: 1,5 milyon sahte hap ele geçirildi

11:4113/04/2026, Pazartesi
IHA
Baskında 2 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul’da bir imalathaneye düzenlenen kaçak ilaç operasyonunda 2 şüpheli yakalandı. Operasyonda 1,5 milyon sahte hap ile yaklaşık 10 milyon sahte hap üretimine yetecek miktarda ham madde ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı ilaçlarla oluşan kamu zararının engellenmesine ve halk sağlığının korunmasına yönelik çalışma yaptı.

İlaç kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalarda, 8 Nisan Çarşamba günü sahte ve kaçak ilaçların piyasaya sürüldüğünün belirlenmesi üzerine, Bayrampaşa ilçesinde tespit edilen adrese yönelik operasyon gerçekleştirildi.

Baskında 2 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi. Yapılan aramalarda; yasadışı kimyasal etken maddeler kullanılarak üretilen 1,5 milyon sahte hap ile yaklaşık 10 milyon sahte hap üretimine yetecek miktarda ham madde ele geçirildi.

Soruşturma aşamasında yakalanan şüphelilerden 1’i yürütülen tahkikat işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca emniyetten serbest bırakıldı.

Diğer zanlının ise "kişilerin hayat ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapmak veya satmak" tan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.



