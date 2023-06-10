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İstanbul’da şok evlerine operasyon: 37 göçmen ile üç ev sahibi gözaltında

İstanbul’da kaçak göçmenlerin yaşadığı şok evlerine ve mülklerini kaçak sığınmacılara kiraya verenlere yönelik yapılan operasyonda, 37 göçmen ile 3 ev sahibi gözaltına alındı.

12:13 . 10/06/2023 Cumartesi
IHA
İstanbul’da kaçak göçmenlere ’evlerini kiralayanlara’ operasyon

İstanbul’da kaçak göçmenlere ’evlerini kiralayanlara’ operasyon

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde konut ve iş yerlerini, yurda kaçak yollarla gelen yabancı uyruklu kişilere kiralayan veya bu şahısları ikametlerinde barındıran ev sahiplerine yönelik operasyon gerçekleştirdi.


Yürütülen soruşturma çerçevesinde 2 Haziran’da Zeytinburnu’nda kaçak göçmenlerin barındığı “şok evi” diye tabir edilen 7 farklı adres tespit edildi.

Düzenlenen operasyonlarda, şok evlerinde barındırılan, farklı uyruklarda 37 kaçak göçmen yakalandı; yasa dışı sığınmacılara evlerini icara veren S.K., S.A. ve İ.U. isimli 3 konut sahibi gözaltına alındı.

Kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı Geri Gönderme Merkezine teslim edilirken, kaçak göçmenleri evlerde barındırdığı ve haksız kazanç sağladığı tespit edilen şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Kaçak göçmenlere kiraya verilen evler ise mühürlendi.

Yakalanan şüphelilere adreslerde barındırdığı kaçak göçmen başına 5 bin 740 lira olmak üzere toplamda 212 bin 380 TL idari para cezası uygulandığı belirtildi.


Emniyette ifade işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler, “göçmen kaçakçılığı” suçundan sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldı.




#Kaçak göçmen
#İstanbul
#Şok evleri
1 saat önce
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