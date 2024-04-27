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İstanbul'da su birikintisine düşen çocuk hayatını kaybetti

İstanbul Küçükçekmece'deki sahil parkında yapılan kazı çalışması sonrasında oluşan su birikintisine düşen 5 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

17:54 - 27/04/2024 Cumartesi
AA
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi'ndeki Menekşe Sahil Parkı içerisinde yapılan kazı çalışmasında oluşan su birikintisine bir kişinin düşerek boğulduğu ihbarı sonrası olay yerine gitti.

Ekipler, yaptıkları incelemede, parkın bazı bölümlerinin kazı çalışması sonrasında su birikintisiyle dolduğu ve E.G. isimli kız çocuğunun buraya düştüğünü belirledi.

İlk müdahalesi olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan E.G'nin kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

#İstanbul
#Küçükçekmece
#Menekşe Sahil Parkı
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