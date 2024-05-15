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İstanbul'da taksici meslektaşını vurdu

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde taksi şoförü meslektaşını vurarak öldürdü. Şüpheli şahıs sorgusunda, maktul şahıstan 450 bin TL karşılığında ticari taksi aldığı ve teslimatının sağlanmadığını söylediği öğrenildi.

16:08 - 15/05/2024 Çarşamba
Güncelleme: 16:18 - 15/05/2024 Çarşamba
IHA
İstanbul/Bağcılar
İstanbul/Bağcılar

Bağcılar'da alacak verecek meselesi yüzünden taksi şoförü meslektaşını vurarak öldürdü.


Olay, 11.05.2024 tarihi saat 00.50 sıralarında Bağcılar ilçesi Merkez Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında alacak verecek meselesi olan taksi şoförlüğü yapan Gökhan Göktaş ve Furkan G. telefonla tartıştı. Furkan G. daha sonra alkollü olarak Göktaş'ın yanına gelip silahla vurdu.


Başından ve göğsünden vurulan Göktaş yere yığılırken, Furkan G. de olay yerinden ayrıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesini olay yerinde yaptığı Gökhan Göktaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri şüpheli şahsı olayda kullandığı silahla yakalayarak gözaltına aldı.


Şahsa yönelik yapılan sorgulamada, 7-8 ay öncesinde maktul şahıstan 450 bin TL karşılığında ticari taksi aldığı ve ticari taksi teslimatını sağlamadığını söylediği öğrenildi. Şüpheli şahıs, “Kasten Öldürme” suçundan adliyeye sevk edilen Furkan G tutuklanarak cezaevine gönderildi.




#İstanbul
#taksi
#cinayet
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Maide Suresi 90. Ayeti Arapça Okunuşu, Türkçe Meal ve Tefsiri