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Hayat

Bebek arabasında 73 kg altın

21 Nisan’da Dubai'den İstanbul Havalimanı’na gelen İsrailli M.Q. ve A.K.’nın yanındaki bebek arabasına gizlenmiş, 178 milyon TL değerinde 73 adet külçe altın ele geçirildi. M.Q. tutuklandı.

04:00 - 15/05/2024 Çarşamba
Güncelleme: 01:44 - 15/05/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

İstanbul Havalimanı'nda bebek arabasına gizlenmiş halde kaçak yollardan yurda sokulmaya çalışılan 73 kilo külçe altın ele geçirildi. İstanbul Emniyeti Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 Nisan'da Dubai'den gelen İsrail uyruklu 2 yolcuyu yakın takibe aldı. Yolcuların uçaktan inişi ve gümrükten çıkışları an be an güvenlik kameraları tarafından takip edildi. Dış Hatlar Gelen Yolcu Kapısı'ndan çıkan İsrailli ikili, şüphe üzerine durduruldu. Yolcular üst araması için X-Ray alanına götürüldü.

178 MİLYON TL DEĞERİNDE

X-Ray kontrolünde sinyal alan ekipten bir polis, bebek arabasındaki bebeği sevdiği esnada ayağıyla arabanın altını kontrol etti. Bebek arabasının altında bir çanta olduğu belirlendi. Çantayı açan ekipler, her biri 1 kiloluk 73 külçe altınla karşılaştı. 178,5 milyon TL değerindeki altına el konuldu. Kaçak yolla ülkeye altın sokmaya çalışan İsrail uyruklu M.Q. ve A.K. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.Q. tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



#kaçakçılık
#İstanbul Havalimanı
#İstanbul Emniyeti
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