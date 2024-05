Bebek arabasında 73 kg altın

İstanbul Havalimanı'nda bebek arabasına gizlenmiş halde kaçak yollardan yurda sokulmaya çalışılan 73 kilo külçe altın ele geçirildi. İstanbul Emniyeti Havalimanı Şube Müdürlüğü ekipleri, 21 Nisan'da Dubai'den gelen İsrail uyruklu 2 yolcuyu yakın takibe aldı. Yolcuların uçaktan inişi ve gümrükten çıkışları an be an güvenlik kameraları tarafından takip edildi. Dış Hatlar Gelen Yolcu Kapısı'ndan çıkan İsrailli ikili, şüphe üzerine durduruldu. Yolcular üst araması için X-Ray alanına götürüldü.