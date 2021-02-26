Gündem İstanbulda 14 adrese PKK operasyonu Çok sayıda kişi gözaltında
İSTANBUL

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı

İstanbul'da 14 adrese PKK operasyonu: Çok sayıda kişi gözaltında

Terör örgütü PKK'ye yönelik operasyonlara bir yenisi daha eklendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Merkezi AA
İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon.
İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında terör örgütü PKK/YPG'nin gençlik yapılanmasına üye olduğu iddia edilen çok sayıda şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı.

Bunun üzerine harekete geçen polis ekiplerince, Esenyurt ve Küçükçekmece'de eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. 14 adreste düzenlenen operasyona özel harekât timleri de destek verdi.

Her operasyonu haber verdiler
GÜNDEM
Her operasyonu haber verdiler

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı
Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Esenyurt'ta özel harekat polislerinin de katılımıyla baskın yapılan evde, bir kişinin gözaltına alınması kameralara yansıdı.

İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 11 kişi gözaltına alındı

Gözaltına alınan 11 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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