İstanbul'da ticareti yasak iki uçan sincap ele geçirildi

Mersin'deki saldırıda kaçamayacağını anlayan teröristin sırtındaki çantayı patlatma anı kamerada

Mersin'de Tece Polisevine gerçekleştirilen hain terör saldırısında canı pahasına teröristleri içeri sokmayan kahramanların mücadelesiyle ilgili yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor.



Teröristler, uzun namlulu silahlarla nizamiye kulübesinde nöbet tutan polislere ateş açmış ve polislerimizin karşılık vermesiyle çatışma çıkmıştı. Biri yaralı olan iki teröristin, kaçamayacaklarını anladıkları sırada sırt çantalarında taşıdıkları bombalarla kendilerini patlattığı anlara dair görüntüler ortaya çıktı.

