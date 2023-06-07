İstanbul’da ulaşım raydan çıktı

Son dönemde raylı sistemlerde yaşanan aksaklıklara dikkat çeken AK Parti Ulaşım Komisyonu Başkanı Hamdi Demirhan, “Çekmeköy- Üsküdar Hattı'nda bakım yapılması gereken bir alet bakımsız kalmış. Kablolar birbirine sürtündüğü için alet arızalandı. Bu nedenle metrolar durdu” dedi. İstanbul'da toplu taşıma araçlarına bakım ve yenilemenin doğru biçimde yapılmadığını söyleyen Demirhan, “Araç filosuna yeni araçlar eklenmediği için seferler eski araçlarla yapılıyor. Bu da arızaya davetiye çıkarıyor" diye konuştu. Vatandaşın mağdur olduğunu anlatan Demirhan, “Bir otobüsün zemini bakımsızlıktan delinmişti, yolcular asfaltı görüyorlardı" diyerek durumun vahametini ortaya koydu.