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İstanbul’da ulaşım raydan çıktı

Yanan otobüslerle gündemden düşmeyen İstanbul'da raylı sistemler de sorunlu. Metrolara zamanında bakım yapılmadığını belirten AK Parti Ulaşım Komisyonu Başkanı Hamdi Demirhan, Çekmeköy- Üsküdar Hattı'nın bu nedenle durduğunu anlattı.

Rabia Şenol
04:00 . 7/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Hamdi Demirhan.

Hamdi Demirhan.

İstanbul’da toplu taşıma çilesi sürüyor. Arızalanan, yanan araçların ardından şimdi ise raylı sistemler alarm veriyor. Geçtiğimiz günlerde Çekmeköy-Üsküdar ile Yenikapı-Hacıosman Metrosu'nun Sanayi-Şişli durakları arasında seferler durdu. Galatasaray- Fenerbahçe derbisinin yaşandığı akşam ise Yenikapı- Seyrantepe Hattı'nı kullanan taraftarlar, ray çatlağı nedeniyle İTÜ Ayazağa durağında inip yürümek zorunda kaldı.

BAKIMSIZLIKTAN DURDU!

Son dönemde raylı sistemlerde yaşanan aksaklıklara dikkat çeken AK Parti Ulaşım Komisyonu Başkanı Hamdi Demirhan, “Çekmeköy- Üsküdar Hattı'nda bakım yapılması gereken bir alet bakımsız kalmış. Kablolar birbirine sürtündüğü için alet arızalandı. Bu nedenle metrolar durdu” dedi. İstanbul'da toplu taşıma araçlarına bakım ve yenilemenin doğru biçimde yapılmadığını söyleyen Demirhan, “Araç filosuna yeni araçlar eklenmediği için seferler eski araçlarla yapılıyor. Bu da arızaya davetiye çıkarıyor" diye konuştu. Vatandaşın mağdur olduğunu anlatan Demirhan, “Bir otobüsün zemini bakımsızlıktan delinmişti, yolcular asfaltı görüyorlardı" diyerek durumun vahametini ortaya koydu.



#Ulaşım
#AK Parti
#Metro
#İBB
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