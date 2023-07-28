İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Kasadan uyuşturucu çıktı

Operasyon kapsamında birçok uyuşturucu madde ele geçirildi.
Şişli’de durdurulan şüpheli bir araçtaki 3 kişinin üzerinden uyuşturucu çıkması üzerine şahısların evinde arama yapıldı. Evde yapılan aramalarda bir kasanın içinden 635 gr metamfetamin, 50 adet extacy, 5 gram kahverengi uyuşturucu madde ve 7 bin 460 lira nakit para çıkarken, operasyonda toplam 5 kişi gözaltına alındı.
Kasadan 635 gr metamfetamin, 50 adet extacy, 5 gram kahverengi uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi ve 7 bin 460 lira nakit para çıktı. Evde ayrıca 5 litre GE de bulundu. Yakalanan, E.C.D. , M.T. , ve Y.B. isimli şüpheli şahıslar, “Uyuşturucu Madde Ticareti” suçundan sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, İ.İ., E.A. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.