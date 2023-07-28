|
Gündem

İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Kasadan uyuşturucu çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 'Uyuşturucu Madde Ticareti' suçunun önlenmesi ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor. Şişli'de durdurulan araçtaki 3 şüphelinin üzerinde uyuşturucu madde çıkması üzerine şahısların evleri arandı. Evde yapılan arama sonucunda kasanın içinden birçok uyuşturucu madde çıkarken, operasyonda toplam 5 kişi gözaltına alındı.

10:12 . 28/07/2023 Cuma
IHA
Operasyon kapsamında birçok uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyon kapsamında birçok uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şişli’de durdurulan şüpheli bir araçtaki 3 kişinin üzerinden uyuşturucu çıkması üzerine şahısların evinde arama yapıldı. Evde yapılan aramalarda bir kasanın içinden 635 gr metamfetamin, 50 adet extacy, 5 gram kahverengi uyuşturucu madde ve 7 bin 460 lira nakit para çıkarken, operasyonda toplam 5 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri ekipleri, “Uyuşturucu Madde Ticareti” suçunun önlenmesi ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 26 Temmuz’da Şişli Merkez Mahallesi’nde durdurulan şüpheli bir araçta bulunan İ.İ. , E.C.D. ve M.T. isimli şahısların üstleri arandı. Şahısların üstünden 86,83 gram poppers, 365 gram GE, 25 adet uyuşturucu hap, 46,54 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ve 3 bin 240 lira nakit para ele geçirildi. Şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. İncelemelerin devamında şüpheli şahıslardan İ.İ.’nin sürekli ev arkadaşı ile görüşmek istediğini belirtmesi ve şahsın sürekli telefon ile arandığı görülmesi üzerine ikamet adresine aynı gün operasyon düzenlendi. Operasyonda evde bulunan E.A. ve Y.B. isimli şahıslar yakalandı. Adreste yapılan aramalarda; bir kasa kırıldı.

Kasadan 635 gr metamfetamin, 50 adet extacy, 5 gram kahverengi uyuşturucu madde, 1 adet hassas terazi ve 7 bin 460 lira nakit para çıktı. Evde ayrıca 5 litre GE de bulundu. Yakalanan, E.C.D. , M.T. , ve Y.B. isimli şüpheli şahıslar, “Uyuşturucu Madde Ticareti” suçundan sevk edildikleri adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, İ.İ., E.A. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.


#Şişli
#Uyuşturucu
#Operasyon
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Altın fiyatları son durum: Altın düştü mü çıktı mı? Analistler yorumladı