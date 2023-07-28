İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: Kasadan uyuşturucu çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri ekipleri, “Uyuşturucu Madde Ticareti” suçunun önlenmesi ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 26 Temmuz’da Şişli Merkez Mahallesi’nde durdurulan şüpheli bir araçta bulunan İ.İ. , E.C.D. ve M.T. isimli şahısların üstleri arandı. Şahısların üstünden 86,83 gram poppers, 365 gram GE, 25 adet uyuşturucu hap, 46,54 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ve 3 bin 240 lira nakit para ele geçirildi. Şüpheli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. İncelemelerin devamında şüpheli şahıslardan İ.İ.’nin sürekli ev arkadaşı ile görüşmek istediğini belirtmesi ve şahsın sürekli telefon ile arandığı görülmesi üzerine ikamet adresine aynı gün operasyon düzenlendi. Operasyonda evde bulunan E.A. ve Y.B. isimli şahıslar yakalandı. Adreste yapılan aramalarda; bir kasa kırıldı.