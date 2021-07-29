Gündem İstanbulda yabancı uyruklulara yönelik denetim
İSTANBUL

İstanbul'da yabancı uyruklulara yönelik denetim

İstanbul polisi, yurda kaçak giriş yapanları tespit etmek üzere 15 Temmuz'da başlattığı denetimlerde

bin 559 göçmeni yakaladı. Yakalanan düzensiz göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildi.

Haber Merkezi DHA
İstanbulda yabancı uyruklulara yönelik denetim
Denetimde ülkeye kaçak yollarla giriş yaptığı tespit edilen 300 kişi tespit edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün Beylikdüzü, Fatih, Küçükçekmece, Büyükçekmece, Zeytinburnu, Güngören, Maltepe ve Esenyurt ilçelerinde düzensiz göçmenlere yönelik çalışma yürütüldü.

300 kişi, bindirildikleri otobüslerle İl Göç İdaresi'ne gönderildi.
DHA
300 kişi, bindirildikleri otobüslerle İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

Denetimlerde, yabancı uyruklu kişilerin İstanbul'da yaşamaları için gereken belgeleri kontrol edildi.

300 kişi, bindirildikleri otobüslerle İl Göç İdaresi'ne gönderildi.
DHA
300 kişi, bindirildikleri otobüslerle İl Göç İdaresi'ne gönderildi.

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yurda kaçak girdikleri belirlenen ve oturma izni bulunmayan 145’i Suriye ve 135’i Afganistan uyruklu olmak üzere 24 farklı ülkeden toplam 435 yabancı uyruklu şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Yakalanan düzensiz göçmenlerin, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderildikleri belirtildi.

İki haftada bin 559 kaçak göçmen yakalandı

İstanbul polisi, yurda kaçak giriş yaptıkları tespit edilen düzensiz göçmenler ile ilgili 15 ila 25 Temmuz tarihleri arasında yapılan ilk çalışmada 709, önceki gün gerçekleştirilen uygulamalarda ise 415 yabancı uyruklu kaçak göçmeni yakalayarak gözaltına almıştı. Dün gerçekleştirilen uygulamalarla birlikte son iki haftada sokak ve sahillerden toplanan kaçak göçmen sayısının bin 559’u bulduğu aktarıldı.

Yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen kaçak göçmenlerin Afganistan, Suriye ve Pakistan ağırlıklı olmak üzere çoğu Ortadoğu kökenli oldukları öğrenildi.

Yakalanan şahısların sınır dışı işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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