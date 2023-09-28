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İstanbul'da yağmur trafiği: Yoğunluk yüzde 74'ü geçti

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış etkisini gösterdi. Yağışla birlikte mega kentte trafik neredeyse durma noktasına geldi. İstanbul'daki trafik yoğunluğu yüzde 74'ü buldu.

Lokman Özdemir
16:58 . 28/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
İstanbul

İstanbul

Meteorolojinin dün Marmara Bölgesi için yaptığı gök gürültülü sağanak uyarılarının ardından, sabah saatlerinden itibaren kentin bazı bölgelerinde aralıklı olarak yağış başladı.

Mega kentte sabah saatlerinden itibaren hafif şekilde aralıklarla devam eden yağış, bazı bölgelerde etkisini artırdı.

Trafik felç

Öte yandan trafik, yağmurun da başlamasıyla neredeyse durma noktasına geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) trafik yoğunluğu haritasına göre 16.30 itibarıyla yoğunluk yüzde 74 olarak ölçüldü.



#İstanbul
#Trafik
#sağanak
#İBB
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