İstanbul'da yağmur trafiği: Yoğunluk yüzde 74'ü geçti

İstanbul
Meteorolojinin dün Marmara Bölgesi için yaptığı gök gürültülü sağanak uyarılarının ardından, sabah saatlerinden itibaren kentin bazı bölgelerinde aralıklı olarak yağış başladı.
Mega kentte sabah saatlerinden itibaren hafif şekilde aralıklarla devam eden yağış, bazı bölgelerde etkisini artırdı.
Trafik felç
Öte yandan trafik, yağmurun da başlamasıyla neredeyse durma noktasına geldi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) trafik yoğunluğu haritasına göre 16.30 itibarıyla yoğunluk yüzde 74 olarak ölçüldü.