İstanbul’da yasa dışı bahis operasyonu: 3 milyar TL’ye el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Soruşturma doğrultusunda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, MASAK tarafından düzenlenen rapor doğrultusunda yasa dışı bahis oyunları üzerinden haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen Burak Soylu, Cihan Şanlı ve Yavuz Başsav’ın yönetim kurulunda bulundukları şirketlerin banka hesaplarını kullanarak kaynağı belirsiz yüksek miktarda para transferleri gerçekleştirdiklerini tespit etti. Şüphelilerin bu işlemleri belirli bir organizasyon ve hiyerarşik bir yapı ile paranın iz sürümünü zorlaştırarak üçüncü kişilerin hesabından nakit çekmek suretiyle sisteme dahil ettikleri ve suçtan kaynaklanan malvarlıklarını akladıkları da belirlendi. Yapılan tespitler neticesinde bahse konu suç örgütüne yönelik 18 Ocak tarihinde icra edilen eş zamanlı operasyonda 1 milyon 600 bin TL ve 13 bin ABD doları ele geçirildi. Şüphelilerin banka hesaplarında bulunan 3 milyar Türk lirasına el konuldu. Yakalanan 3 şüphelinin adli işlemleri devam ediyor.