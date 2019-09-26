Gündem WhatsApp gruplarında depremle ilgili asılsız bilgi ve ses kayıtları yayanlar hakkında işlem başlatıldı
İSTANBUL

İstanbul'daki depremle ilgili whatsapp gruplarında yayılan sesli mesajlara soruşturma

WhatsApp gruplarında depremle ilgili asılsız bilgi ve ses kayıtları yayanlar hakkında işlem başlatıldı

WhatsApp gruplarında depremle ilgili asılsız bilgi ve ses kayıtları yayanlar hakkında İstanbul Valiliği tarafından yasal işlem başlatıldı. Valilik "Resmi olmayan bilgilere kesinlikle itibar etmeyin" uyarısında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul'daki depremin ardından panik yapan çok sayıda insan kendilerini dışarı attı ve yeni deprem olabilir korkusuyla evlerine girmeyip geceyi dışarıda geçiriyorlar.
İstanbul'daki depremin ardından panik yapan çok sayıda insan kendilerini dışarı attı ve yeni deprem olabilir korkusuyla evlerine girmeyip geceyi dışarıda geçiriyorlar.

İstanbul'daki depremin ardından sosyal medyada, özellikle Whatsapp gruplarında dolaşan asılsız bilgi ve ses kayıtlarına ilişkin İstanbul Valiliği ve AFAD açıklamalar yayınladı. AFAD'ın açıklamasında, ''Vatandaşlarımızın sosyal medyada, özellikle Whatsapp gruplarında dolaşan asılsız bilgilere itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmi kaynakları takip etmeleri rica olunur'' sözlerine yer verirken Valilik ise, ''Asılsız paylaşımlarda bulunanlar hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır '' ifadelerini kullandı.

Provokatörler hakkında gerekli işlemler başlatıldı

Fotoğraf: Arşiv

İstanbul Valiliği'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, ''Kıymetli İstanbullular, Sosyal medyada ve özellikle WatsApp gruplarında dolaşan depreme ilişkin asılsız bilgi ve ses kayıtlarına kesinlikle itibar etmeyiniz. Asılsız paylaşımlarda bulunanlar hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır'' denildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, İstanbul'daki depremin ardından sosyal medyada, özellikle Whatsapp gruplarında dolaşan asılsız bilgilere itibar edilmemesi, doğru bilgi için resmi kaynakların takip edilmesi uyarısında bulunuldu.

AFAD'ın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, depremin gün ve saat verilerek önceden bilinmesinin bugünün teknolojik imkanlarıyla mümkün olmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın sosyal medyada, özellikle Whatsapp gruplarında dolaşan asılsız bilgilere itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmi kaynakları takip etmeleri rica olunur." denildi.

REKLAM

İstanbul'da yaşanan depremin ardından 7 ilçede 21 bina mühürlendi
GÜNDEM
İstanbul'da yaşanan depremin ardından 7 ilçede 21 bina mühürlendi
İstanbultekrar sallandı

İstanbul
tekrar sallandı

​Uzmanlar artçı depremlerin devam edebileceği konusunda uyardı.
Provokatörlereyasal işlem

Provokatörlere
yasal işlem

Depremle ilgili asılsız paylaşımlarda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatıldı.
Yardım istemişlerdi

Yardım istemişlerdi

​Aramco saldırılarında çaresiz kalan Suudilere ABD'den Patriot desteği.
21 bina mühürlendi

21 bina mühürlendi

​İstanbul'da yaşanan deprem sonrasında gerekli önlemler alındı.
Eğitime devam

Eğitime devam

'​Yarın İstanbul'da okullarımızı tatil ettirecek bir bulguya rastlamadık'
'Deprem oldu pas geçin'

'Deprem oldu pas geçin'

Korku dolu anlarda kuleden pilotlara anons yapıldı.
GSM firmaları<br>sınıfta kaldı

GSM firmaları
sınıfta kaldı

Telefonla iletişim kesildi, GSM firmaları krizi yönetemedi.
'Karıncalar depremin habercisiydi'

'Karıncalar depremin habercisiydi'

​Depremden bir gün önce yapılan paylaşımlar ortalığı karıştırdı.
Köprüde hasar yok

Köprüde hasar yok

Bakanlık spekülasyonlara son noktayı koydu.
Yana yaslanan bina tahliye edildi

Yana yaslanan bina tahliye edildi

​AFAD ekipleri Şirinevler'de hasar gören binayı incelemeye aldı.
Çatı davasında gerekçeli karar açıklandı

Çatı davasında gerekçeli karar açıklandı

Kararda, darbe talimatının Gülen tarafından verildiği vurgulandı.
İSTANBUL'DA DEPREM!

İSTANBUL'DA DEPREM!

Silivri açıklarındaki depremin büyüklüğünü AFAD 5.8, Kandilli 6 olarak açıkladı.
Tehlike geçmedi

Tehlike geçmedi

Uzmanlar: Büyük depremin enerjisini almış olamaz.
Erdoğan depreme<br>ilişkin açıklama yaptı

Erdoğan depreme
ilişkin açıklama yaptı

'28 artçı deprem kaydedildi, devamı mümkün'.
Deprem anı canlı yayında

Deprem anı canlı yayında

Habere girdikleri sırada depreme yakalanan sunucuların zor anları.
İstanbul'daki deprem anı

İstanbul'daki deprem anı

Korku dolu anları saniye saniye kaydetti.
'Büyük İstanbul<br> depreminin habercisi'

'Büyük İstanbul
depreminin habercisi'

​Deprem uzmanı Profesör Mikdat Kadıoğlu sarsıntıyı değerlendirdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.