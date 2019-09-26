WhatsApp gruplarında depremle ilgili asılsız bilgi ve ses kayıtları yayanlar hakkında işlem başlatıldı

İstanbul'daki depremin ardından panik yapan çok sayıda insan kendilerini dışarı attı ve yeni deprem olabilir korkusuyla evlerine girmeyip geceyi dışarıda geçiriyorlar.

İstanbul'daki depremin ardından sosyal medyada, özellikle Whatsapp gruplarında dolaşan asılsız bilgi ve ses kayıtlarına ilişkin İstanbul Valiliği ve AFAD açıklamalar yayınladı. AFAD'ın açıklamasında, ''Vatandaşlarımızın sosyal medyada, özellikle Whatsapp gruplarında dolaşan asılsız bilgilere itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmi kaynakları takip etmeleri rica olunur'' sözlerine yer verirken Valilik ise, ''Asılsız paylaşımlarda bulunanlar hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır '' ifadelerini kullandı.

Provokatörler hakkında gerekli işlemler başlatıldı

Fotoğraf: Arşiv

İstanbul Valiliği'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, ''Kıymetli İstanbullular, Sosyal medyada ve özellikle WatsApp gruplarında dolaşan depreme ilişkin asılsız bilgi ve ses kayıtlarına kesinlikle itibar etmeyiniz. Asılsız paylaşımlarda bulunanlar hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır'' denildi.

Kıymetli İstanbullular,

Sosyal medyada ve özellikle WatsApp gruplarında dolaşan depreme ilişkin asılsız bilgi ve ses kayıtlarına kesinlikle itibar etmeyiniz. pic.twitter.com/UMJXFxJ9qB — TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) 26 Eylül 2019

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, İstanbul'daki depremin ardından sosyal medyada, özellikle Whatsapp gruplarında dolaşan asılsız bilgilere itibar edilmemesi, doğru bilgi için resmi kaynakların takip edilmesi uyarısında bulunuldu.

AFAD'ın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, depremin gün ve saat verilerek önceden bilinmesinin bugünün teknolojik imkanlarıyla mümkün olmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın sosyal medyada, özellikle Whatsapp gruplarında dolaşan asılsız bilgilere itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmi kaynakları takip etmeleri rica olunur." denildi.

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Bir depremin gün ve saat verilerek önceden kestirilmesi günümüz teknolojik imkanlarıyla mümkün değildir.



Vatandaşlarımızın sosyal medyada, özellikle Whatsapp gruplarında dolaşan asılsız bilgilere itibar etmemeleri, doğru bilgi için resmi kaynakları takip etmeleri rica olunur. — AFAD (@AFADBaskanlik) 26 Eylül 2019