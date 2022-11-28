İstanbul'daki özel hastanede sağlık skandalı: Başından yaralı 3 yaşındaki çocuğa müdahale edilmedi

Özel hastaneler son dönemde çeşitli skandallarla gündeme geliyor. Bu kez İstanbul'un Sultanbeyli ilçesinde faaliyet gösteren Özel Ersoy Hastanesi bir skandala sahne oldu. 3 yaşındaki kızı düşüp kafasından yaralanan O.K, kızını söz konusu hastaneye yetiştirdi. Kanlar içindeki küçük kız başı sarılı bir halde hastanede tomografi cihazı olmadığı gerekçesi ile devlet hastanesine yönlendirildi.

Küçük kızın hayati tehlikesi olup olmadığı tedirginliği içerisindeki baba O.K, durumdan şüphelenerek hastane ile daha sonra irtibata geçti.

Hastanede cihaz olduğu öğrenildi

Haberler.com'un haberine göre hastanenin müdürüyle iletişime geçen baba O.K, hastanede tomografi cihazının olduğunu öğrendi. Konuya ilişkin konuşan O.K. "Müdüre hastanelerinde tomografi cihazı olup olmadığını sordum. Hastane müdürü de bana 'Tomografi cihazımız var' yanıtını verdi. Bu cevabı alınca neye uğradığımı şaşırdım. 3 yaşındaki bir kız çocuğunun hayatı bu kadar ucuz olabilir mi?" dedi.

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"Baba çok uykum geliyor"

Küçük kızını devlet hastanesine götürürken yaşadığı korku ve tedirginliği de anlatan baba, "O akşam yaşadığım olayın şokuyla hastane yetkililerine 'Nasıl tomografi cihazınız olmaz?' sorusunu dahi soramadım.

Devlet hastanesine götürürken çocuğumun kurduğu tek cümle 'Baba çok uykum geliyor' oldu. O esnada paniğe kapılan eşimin haykırışları ve çocuğu uyutmamak için verdiği mücadele ben de belki de hayatım boyunca unutamayacağım derin izler bıraktı.

Devlet hastanesinde çocuğumu apar topar sarı alana aldılar ve tomografisini çektiler. Ve sonrasında kafasına üç tane dikiş atıldı. O gece 3-4 saate yakın müşahede altında tutuldu" şeklinde konuştu.

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"Ambulans teklifi bile etmediler"

Hastanenin ambulans teklifinde dahi bulunmadığını öne süren O.K., "Özel hastane ile beni gönderdikleri devlet hastanesi arasındaki mesafe 30-40 dakika. Ya benim özel arabam olmasaydı? O gece açıkçası bize hastanemizden 'gidin' denildi.

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Olaydan sonra Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle iletişime geçtim. Gerekli incelemeyi başlatacaklarını söylediler.

Konuyla ilgili yaptığım araştırma sonucunda özel hastaneler yönetmeliğinin 39. maddesinde özel hastanelerin acil ünitesinde günün her saatinde tabip bulundurulmasının zorunlu olduğuna vurgu yapılıyor.

O akşam benim kızımı hangi gerekçe ile 'haydi devlete' diyerek hastaneden gönderdiler? Cumhurbaşkanımızın ve Sağlık Bakanımızın çocuklar konusundaki hassasiyetini biliyorum. 3 yaşındaki bir kız çocuğunun hayatını hiçe sayan bu hastane için gerekeni yapacağından hiç şüphem yok" dedi.

Sağlık Bakanlığı'na bildirilen olay hakkında bakanlık soruşturma başlatılırken, hastane yetkilileri de inceleme başlatıldığını açıkladı.